Alberto Fernández: "No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias"

El Presidente sostuvo que la vicepresidenta pide que escuchen sus propuestas y dijo que en 2023 debe hacer lo necesario para evitar que vuelva el macrismo al poder.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner "reclama que escuchemos sus propuestas" y volvió a aclarar que si bien "siempre" tuvieron diferencias, pero aclaró que no es su enemiga sino que lo son Mauricio Macri y "la derecha". El mandatario aseguró que no prioriza su reelección y adelantó que en 2023 debe hacer lo que sea para que no vuelva el macrismo al poder.

"La verdad es que yo no me quiero pelear con Cristina, yo tengo que pelentrevista publicada hoy en el diario francés Le Monearme con Macri, tengo que pelearme con la dereccha, tengo que pelearme con los causantes de la decadencia Argentina, los que generaron la deuda que hoy estamos padeciendo. Los que trajeron la caída del 20 por ciento del salario real", dijo Fernández en una conferencia de prensa al concluir su gira por España, Alemania y Francia, donde se reúne esta mañana con Emmanuel Macron.

Acerca de las elecciones presidenciales, Alberto Fernández explicó: "No estoy discutiendo con Cristina Kirchner, no estoy pensando en mi reelección, estoy pensando en cómo salimos de los problemas que tenemos. Lamento mucho que todos los periodistas me preguntaran de Cristina, pero la verdad es que no tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias. Y nosotros en 2023 debemos hacer lo necesario para ganar y para evitar que el macrismo y la derecha nos vuelvan a sumir en el mundo espantoso que nos sumió", enfatizó.



En tanto que en una entrevista con Le Monde, el máximo mandatario argentino expresó acerca de su compañera de fórmula en las elecciones de 2019: "Cristina fue Presidenta durante ocho años. Estimo su inteligencia. Ella reclama que escuchemos sus propuestas. Solo que tiene una forma especial de expresarlas", concluyó.

Alberto Fernández dijo que la inflación bajará

Alberto Fernández dijo que la inflación en la Argentina es "un mal endémico y hace 15 años que está en dos dígitos", en el marco de una entrevista publicada en el diario Le Monde. "Cuando llegué al Gobierno ya alcanzaba el 54%. Lo que viven los europeos también lo vivimos nosotros pero obviamente sucede en una economía ya muy caída por lo que los efectos son mucho peores", dijo el Presidente.



Las declaraciones de Fernández desde París se dan luego de que ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer el índice de precios al consumidor subió en abril 6%, siete décimas por debajo del 6,7% registrado en marzo. "En la Argentina tiene causas estructurales. Además durante la epidemia emitimos dinero como muchos otros países. Y por sobre todo esto hay guerra".



"Esto también fue tema de mis conversaciones con los dirigentes europeos", contó el mandatario argentino.