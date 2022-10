Agustín Rossi respondió si va a reemplazar a Manzur como jefe de Gabinete

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia se refirió a la salida del jefe de ministros el año que viene, que confirmó el martes Alberto Fernández. Suena como uno de sus sustitutos. Qué dijo.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que se quedará sin su jefe de Gabinete actual, Juan Manzur, para 2023. Uno de los que suena para sustituirlo es Agustín Rossi, hoy cercano al mandatario. En #ElDestapeSinFin, el interventor de la AFI respondió si lo sucederá: "Se verá", dijo.

Sin embargo, explicó Rossi. "No creo, hace cuatro meses que asumí en la Agencia Federal de Inteligencia. Cuando uno asume en un lugar tiene que conocerlo, armar un equipo, convoqué una cantidad de gente para que me acompañe".

Rossi es junto a Juan Manuel Olmos (hoy vicejefe de Gabinete) y el Canciller Santiago Cafiero los candidatos para reemplazar al tucumano. En la radio se le consultó qué haría se lo pide el Presidente. Y el exministro de Defensa respondió: "Se verá".

Asimismo, el santafesino contó por qué cree que suena hace meses para ser jefe de Gabinete: "Será porque tengo varios años en la política y, en general, en los lugares donde me ha tocado desempeñarme, me he desempeñado razonablemente".

Manzur, para el año que viene, tal como anticipó El Destape, "se pedirá licencia" en 2023 para abocarse a la política de Tucumán. "Manzur está trabajando con nosotros. Lo que pasa es que él, y yo comparto, tiene que involucrarse en la política de Tucumán para garantizar un buen resultado. Veremos cómo lo manejamos eso en su momento. Hoy es mi jefe de gabinete", dijo sobre el tema Alberto Fernández en diálogo con Roberto Navarro en #ElDestapeSinFin.

"¿Y después viene Olmos?", fue la pregunta que le hizo Navarro. Se refería a Juan Manuel Olmos. "Olmos es el segundo de él. No lo sé. Espero que Manzur me acompañe, pedirá licencia durante esos meses, veremos cómo lo arreglamos", respondió y eludió Alberto.

Olmos es un incondicional de Fernández y hoy es parte del primer anillo del círculo de consulta permanente del mandatario, junto al Secretario de Presidencia, Julio Vitobello, y el Canciller, Santiago Cafiero (otro de los que sonó para reemplazar al tucumano).

Manzur renunciará a la jefatura de Gabinete en febrero de 2023, según habían adelantado fuentes del Gobierno a El Destape la semana pasada. El jefe de ministros integrará la fórmula para ser el vice de Osvaldo Jaldo en mayo por la reelección de la gobernación en Tucumán. Si se consolida esta apuesta política, pujará para ser candidato a presidente o vice en la nacional ese mismo año. El tucumano no puede ser candidato a gobernador porque no lo permite la Constitución de esa provincia. El médico fue electo mandatario en 2015 y luego reeligió en 2019. No puede ir por un tercer período. Por eso encabezará Jaldo.

Ambos anunciaron hace días atrás que los comicios (no habrá PASO) en esa provincia se adelantaron al 14 de mayo. El primero llegó como mandatario provincial cuando el segundo tuvo que dejar ese lugar para ser jefe de Gabinete en septiembre de 2021, tras la crisis interna en el Frente de Todos producto de la dura derrota en las elecciones de medio término. "Manzur va a Tucumán para ordenar si hay algunos díscolos del PJ que quieran jugar la propia y abrir otra lista. Llega para ordenar, recomponer y ganar", expresaron fuentes del entorno del médico a El Destape. Si logra un triunfo contundente, Manzur se posicionará para la elección presidencial. "Primero hay que lograr un buen triunfo en Tucumán que lo fortalezca entre la Liga de los Gobernadores del Norte con su espacio personal. Y después poder jugar y ser un posible candidato a lo que se pueda: a presidente o vice de una fórmula", relataron en off desde el despacho de Jefatura de la Casa Rosada a este portal.

Rossi y el atentado a CFK

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, también habló de la necesidad de que Argentina cuente con servicios de inteligencia, sobre todo luego del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Para un Estado no tener inteligencia es casi lo mismo que hacer mala inteligencia. Porque si no tenés inteligencia propia dependés de que lo hagan los privados o peor aun vas a dependes de la información que te den otros países, que te van a dar la que sea de interés para ellos", explicó Rossi en diálogo con El Destape Radio.

Sobre el atentado a Cristina y las últimas investigaciones que vinculan el hecho con el accionar de Revolución Federal, Rossi opinó: "Yo creo que Revolución Federal es un grupo extremista político de derecha violento y sus prácticas políticas atentan contra el sistema democrático". El interventor de la AFI celebró la manera en que el juez Martínez de Giorgi está llevando adelante la investigación.

Rossi contó cómo fue el proceso por el cual presentaron una denuncia contra Revolución Federal a partir de haber participado en una reunión virtual en Twitter Space en la que Jonathan Morel, referente de ese espacio, dijo "si no me conocieran los chicos de la Cámpora yo me infiltraría y después paso a la historia". "Es exactamente lo mismo que pasó 7 días después", explicó Rossi.

Y por otro lado, Rossi también se refirió a la discusión que está sobre la mesa en los últimos días respecto a si es conveniente hacer PASO o no el año próximo. En ese sentido, Rossi sostuvo que, en su opinión, "las PASO no se tienen que tocar". "Es una posición histórica, primero porque voté esa ley y además porque me parece una buena herramienta".