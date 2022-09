¿A qué se refirió Cristina cuando pidió revisar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires?

Qué piensa el espacio kirchnerista sobre la cuestión de si a la Capital Federal le corresponde ser una ciudad autónoma. La discusión por el funcionamiento de la Policía, la Justicia y la recaudación impositiva.

"Tenemos que repensar el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires", dijo Cristina Kirchner el último lunes, al señalar que "de repente una Policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles". "Deberíamos replantearnos cuál es el rol del Gobierno Federal en una ciudad como esta", conceptualizó. ¿A qué se refería la Vicepresidenta y qué alternativas hay para revisar la autonomía de la Capital Federal?

La discusión, obviamente, surgió luego de que el sábado pasado la Policía de la Ciudad reprimiese a los manifestantes que habían ido a apoyar a Cristina a su casa de Recoleta. La cuestión de si es la fuerza de seguridad local la que debe custodiar a las autoridades federales disparó un debate más amplio sobre qué atribuciones debe tener el gobierno porteño, e incluso sobre cuál es su misma esencia.

"Hay una cuestión constitucional que hay que ver. Yo no estuve de acuerdo con llamarla 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires'. Es la Capital Federal. Si los porteños quieren ser autónomos están diciendo que los argentinos nos tenemos que ir", señaló el senador Oscar Parrilli a El Destape.

El legislador del riñón de Cristina Kirchner aclaró que no busca una reforma constitucional, sino "un debate de ideas para cambiar la cabeza y los comportamientos de algunos dirigentes". En ese sentido, afirmó que la Ciudad de Buenos Aires "es un municipio, no una provincia" y que la figura que lo encabeza, en este caso Horacio Rodríguez Larreta, "en verdad es un intendente, no un jefe de Gobierno".

¿CABA o Capital Federal?

La Vicepresidenta dijo el martes que "la Constitución no habla de autonomía (de la Ciudad de Buenos Aires), habla de que se dicte un estatuto". En rigor, el artículo 129 del texto constitucional afirma que "la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción".

La discusión, sin embargo, pasa por qué se entiende como autonomía. Para Parrilli, la Constitución se refiere a que "se le va a dar autonomía, pero no a que sea una Ciudad Autónoma". Al contrario, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que "hay otros artículos de la Constitución que equiparan a la Ciudad y a las provincias", por ejemplo al otorgarles a ambas la misma cantidad de senadores, por lo que la cuestión de que se trata de una "Ciudad Autónoma (..) está fuera de discusión".

El debate se complejiza debido a que el propio artículo 129 de la Constitución también establece que "una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación". Producto de ese mandato es que nació la ley N° 24.588 de 1997, conocida como Ley Antonio Cafiero, por su principal promotor.

¿Qué está por encima? ¿La Ley Cafiero o las pretensiones de autonomía que tenga la Ciudad? Para el constitucionalista Eduardo Barcesat, "la Ley Cafiero y la cláusula constitucional que crean la Ciudad Autónoma son superiores al artículo que crea el estatuto de la Ciudad por el artículo 31 de la Constitución". "Las pretensiones de Larreta de estar por encima de la Ley Cafiero son políticas, pero no vinculantes", agregó.

Ciro Annicchiarico, abogado y autor del libro "Buenos Aires para todxs", considera que "reformar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires requiere de una reforma constitucional", y entiende que los constituyentes de 1994 cometieron un "error serio" al redactar el artículo 129. Sin embargo, en la misma línea que Parrilli y Barcesat, explicó que "en realidad la Ley Cafiero estableció con claridad que la autonomía se refiere solo a que los que tienen domicilio puedan elegir a su intendente o jefe de Gobierno, y al solo efecto de los fines citadinos, o sea las cuestiones relativas a la organización de la ciudad".

Por eso, el constitucionalista Jorge Cholvis considera que Buenos Aires no debió sancionar una "constitución" propia sino, como afirmó Cristina, un "estatuto", tal como tiene cualquier otra ciudad del país. "Se trató de un acto de soberbia", afirmó sobre los constituyentes porteños de 1996. Además, recordó que todavía rige la Ley 1029 de 1880, en la que se estableció que la Ciudad de Buenos Aires queda bajo control federal.

Cholvis trajo una cita, del entonces senador Fernando de la Rúa durante el debate por la sanción de la Ley Cafiero. "El ámbito natural de acción del gobierno local de la ciudad de Buenos Aires debe ser el de los problemas locales que afectan directamente a la gente y que no repercuten sobre el interés de la Nación”, argumentó quien un año después sería electo como primer jefe de Gobierno.

Las atribuciones de la Ciudad

Entonces, ¿qué prerrogativas que se atribuye CABA, en este caso el PRO, deberían revisarse en favor de Nación? Parrilli enumeró varias. La primera, claro está, son las funciones de la Policía de la Ciudad. "No puede ser que un Gobierno Federal esté custodiado por una fuerza local. Resoluciones de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad dicen que corresponde a las fuerzas federales la protección, custodia o defensa de personas o bienes del Estado federal", señaló en referencia al sitio que sufrió la Vicepresidenta en su casa el último sábado.

Otro punto clave es el funcionamiento de la Justicia. "Hay que revisar el Poder Judicial. Están subvirtiendo el orden al revisar fallos federales mediante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad", consideró el senador neuquino. Sobre este punto, Annicchiarico agregó que la Ciudad no debería tener la prerrogativa de recurrir directo ante la Corte Suprema, tal como hizo con el fallo sobre la apertura de las escuelas en abril de 2021, ya que eso solo es atribución de las provincias.

En la misma línea, el exsecretario General de Cristina Kirchner considera que deberían descentralizarse los diferentes organismos de la administración nacional: "¿Por qué Parques Nacionales o YPF tienen que tener su sede acá?".

Parrilli también apuntó a cuestiones impositivas. "En Capital Federal se hacen la comercialización, finanzas, seguros y actividades económicas de todo el país. Eso no debe beneficiar solo a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires", aseguró, y recordó que, gracias a eso, el gobierno porteño tiene una recaudación per cápita diez veces superior a cualquier otro municipio del país. En este plano, también existen "cuestiones patrimoniales como terrenos aledaños al río que beneficiaron a la Ciudad en perjuicio del Gobierno Federal, que debería tener la administración de puertos y terrenos aledaños", cerró Barcesat.