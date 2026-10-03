Fortalecer la salud pública: PBA sumó nuevos consultorios gratuitos de discapacidad y garantiza la atención en territorio

En línea con las políticas de salud pública impulsadas por el gobernador Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires sumó un espacio gratuito e interdisciplinario especializado en discapacidad en el Hospital "José Ingenieros", de Melchor Romero. Este nuevo dispositivo cuenta con varios consultorios y brinda atención integral y acompañamiento a personas con discapacidad y a sus familias.

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El dispositivo busca ofrecer un apoyo terapéutico continuo y personalizado para mejorar la calidad de vida de los pacientes con discapacidad, promoviendo su autonomía, desarrollo integral e inclusión social. A través de un abordaje interdisciplinario, el equipo profesional no solo se enfoca en el tratamiento clínico, sino también en el acompañamiento activo a las familias y en la contención de su entorno directo.

Asimismo, los nuevos consultorios facilitan la articulación de trámites clave y la orientación para la obtención y renovación de documentación vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD), garantizando el acceso a derechos esenciales de manera simplificada y descentralizada.

La iniciativa forma parte del proceso de transformación del modelo de atención sanitaria que lleva adelante el Ministerio de Salud bonaerense, centrado en la salud mental y la inclusión con perspectiva de derechos y arraigo comunitario.

Con esta incorporación, el establecimiento ubicado sobre la calle 161 y 515 refuerza la red asistencial en la región capital para evitar desplazamientos innecesarios hacia los grandes centros de mayor complejidad. Para solicitar atención o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse por mensaje de WhatsApp al 221-5977537, exclusivamente los días lunes de 11:00 a 16:00 horas.

Salud pública en Florencio Varela

El municipio de Florencio Varela sumó en septiembre un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con la inauguración del establecimiento “San Jorge”, una obra destinada a ampliar y fortalecer la atención sanitaria pública en el primer nivel de atención.

La construcción fue realizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, en articulación con el Ministerio de Salud. El edificio cuenta con una superficie de 715 metros cuadrados y fue diseñado para acercar consultas médicas, controles y distintas prestaciones sanitarias a los vecinos del barrio y zonas cercanas.

El nuevo CAPS dispone de 14 consultorios para atención general y especialidades como pediatría, ginecología, obstetricia y odontología. También incorpora un área de enfermería, vacunatorio, farmacia con depósito, salas de administración y espera, un Salón de Usos Múltiples y sanitarios accesibles.

Uno de los sectores incorporados al establecimiento está destinado específicamente al SAME y la atención de emergencias. Allí funciona un shockroom, una sala de observación y dormitorios para el personal médico, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran asistencia inmediata.