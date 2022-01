Kulfas: "Es mucho mejor hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a no hacerlo"

Lo afirmó el ministro de Desarrollo Productivo que remarcó que Argentina “está en condiciones de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita seguir creciendo”.

En medio de las negociaciones del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó este jueves que Argentina “está en condiciones de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita seguir creciendo”. “Está claro lo que significan los problemas y las dificultades no tener un acuerdo con el FMI”, remarcó Kulfas en la entrevista radial.

En este sentido, insistió que “es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a no hacer ningún acuerdo” y advirtió que “la hipótesis de que el acuerdo con el Fondo sería mucho peor, me parece un acto de irresponsabilidad”. “Hay gente que realmente piensa de manera sincera lo que dice, y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que, sin duda, dificultarían esa recuperación”, agregó.

En tanto, sobre la actual negociación con el Fondo, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo enfatizó que la misma se plantea "en términos de que efectivamente no haya un ajuste sino que la Argentina siga creciendo", pero dejó en claro que él “nunca hubiera ido a pedir plata al FMI”. “Ese fue un acto más de irresponsabilidad del Gobierno de Mauricio Macri”, a la que calificó un “desastre económico y social”.

“Lo que se está negociando son mecanismos para reducir el déficit creciendo. Macri redujo el déficit con ajustes, recortando el gasto. Eso agudizó más la recesión que Argentina tenía por culpa de las políticas de Juntos por el Cambio“, disparó. El funcionario, en tanto, aclaró que “si las consecuencias de un acuerdo fueran bajar las jubilaciones, echar a la mitad de los empleados públicos o bajar salarios, yo te diría que no". "Pero esas no son las condiciones del Fondo”, agregó.

Por otra parte, Kulfas criticó el otorgamiento del préstamo Stand-by en 2018 a Mauricio Macri y lo calificó como un "acto de irresponsabilidad del Gobierno de Macri". "Fue un error garrafal y de ninguna manera lo vamos a reivindicar. Fue un apoyo político mas que basado en premisas económicas, pero los compromisos están y los ha tomado un gobierno que ha sido elegido", completó.

En otro sentido, el ministro destacó los números de la economía y dijo que el empleo industrial actualmente posee “50.000 puestos más que en 2019”. “En los últimos diez años el empleo registrado estuvo claramente estancado y en el Gobierno de Macri cayó. Estamos viendo que hay sectores con gran potencial para crear nuevo empleo y otros, que con un salto de productividad, pueden generar mejor empleo”, señaló Kulfas.

En esa linea, subrayó los proyectos que serán tratados en sesiones extraordinarias en el Congreso como la Ley de Promoción de la Electromovilidad y la de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz.

Por último, Kulfas opinó que los subsidios energéticos “tienen que ser solamente para la gente que lo necesita”. “Hay muchísima gente que paga tarifas ridículas y creo que tiene que haber una segmentación. Sin duda ahí hay un tema para trabajar y lo está haciendo la Secretaria de Energía”, finalizó.