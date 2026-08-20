Familias sobreendeudadas: Kicillof denunciará a Mercado Pago y otras billeteras virtuales por "violar la ley"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Produccón, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, anunciaron que el gobierno provincial abrirá expedientes por las denuncias de usuarios endeudados con billeteras virtuales por acoso, hostigamiento e incumplimiento de las condiciones de Defensa al Consumidor por parte de las fintech.

Según informó Costa, las denuncias son contra "Mercado Libre y Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá y Personal Pay, las más denunciadas por incumplimiento".

El ministro contó que, "solamente en el primer semestre de este año", Defensa al Consumidor recibió más de 2.20 denuncias contra billeteras virtuales. "Ya abrimos un expediente y una investigación a partir de las denuncias y acciones de oficio por parte de la dirección de Defensa al Consumidor con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo: acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los préstamos, falta del botón de arrepentimiento visible, destacado y en el primer acceso. Y vamos a también pedir informes para que las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés", profundizó, antes de agregar que pedirán que se detalle "cuál es la composición real del costo financiero total".

"Ya la investigación y las acciones están en curso y, a partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes", continuó y agregó: "Las multas que establece la legislación en caso de demostrarse estas conductas y estos incumplimientos son de hasta 1.883 millones de pesos en casos de demostrarse". Además, si se comprueban las acusaciones, tendrán "la obligación de revertir todos los incumplimientos y todas las acciones que van en contra de la normativa vigente".

Kicillof, sobre el aumento de la morosidad: "Lo que pasó es la política económica de Milei"

Antes del anuncio de Costa, el gobernador Kicillof señaló a la política económica del gobierno de Javier Milei como principal desencadenante para el aumento de la morosidad en las familias argentinas. "Lo que pasó es la política económica de Milei, pura y simplemente", opinó.

"Este fenómeno es producto y resultado de la famosa macroeconomía, que teóricamente anda bien, de Milei", expresó Kicillof. "La imposibilidad de pagar, tanto como el endeudamiento, se derivan de un hecho que es característico de la macroeconomía deliberada que sostiene el Gobierno, que es los ingresos bajos, planchados, reprimidos", continuó y agregó: "Me parece de un cinismo, además de una falsedad absoluta y espantosa, decir que esto es un mero problema entre privados".