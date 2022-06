La insólita defensa de "Pepín" Rodríguez Simón: "El kirchnerismo me quiere preso"

El operador judicial macrista, actualmente prófugo, se defendió del pedido de destitución del Parlasur, que fue enviado a comisiones. Según afirmó, al Frente de Todos y los que respaldaban el expediente en el parlamento sudamericano "iban a perder escandalosamente".

El operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón se defendió del pedido de destitución del Parlasur, que fue enviado a comisiones, y aseguró que el Frente de Todos y los que respaldaban el expediente "iban a perder escandalosamente". Luego, el legislador de Juntos por el Cambio afirmó que el kirchnerismo lo quiere preso.

El lunes el Parlamento del Mercosur (Parlasur) decidió devolver a comisión el dictamen sobre la expulsión de Rodríguez Simón, actualmente prófugo de la justicia, para que se incorporen nuevos datos en la causa en la que se lo investiga por supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo y a la espera de un nuevo fallo judicial.

En una entrevista en Perfil, Rodríguez Simónfue consultado sobre si cree que el kirchnerismo lo quiere preso y respondió: "Claramente, no es una ilusión". En ese marco, enumeró: "Lo dijo el Presidente (Alberto Fernández), que fue abogado de Cristóbal López y Fabián De Souza. También la Vicepresidenta (Cristina Kirchner), que tiene intereses comerciales. (El ministro de Seguridad) Aníbal Fernández, mientras era ministro, fue el abogado que los buscó cuando salieron de la prisión. Lo manifestaron cuando me citaron a indagatoria, por eso pedí refugio".

Según relató el ex asesor de Mauricio Macri, "con mucha presión de la bancada kirchnerista, que es mayoritaria en la representación argentina, aceleraron los tiempos para tratar el pedido de destitución por falta de decoro, por haber pedido asilo político en Uruguay". En ese escenario, afirmó que "para que prosperara la remoción, necesitaban 77 de los 116 votos".

"Las abstenciones y ausencias redujeron ese número. La Comisión hizo un trabajo impecable. Salieron dos informes después de decir cuál era la acusación. Hice mi descargo con el fundamento de pedido de refugio sin haber cometido una fata de decoro como parlamentario, ejerciendo un derecho de todos los ciudadanos de la región de pedir el refugio político", señaló.

Luego, el abogado macrista señaló que"salió un dictamen de mayoría firmado por parlamentarios kirchneristas y uruguayos que están en contra de su Gobierno y un informe de minoría firmado por un dirigente del partido de Luis Juez y de Uruguay también" quienes "decían que era un delito haberle cobrado ingresos brutos a los socios de Cristóbal López en el juego, que no serían los mismos del Grupo Indalo".

"Iban a sacar menos votos para mi remoción, no llegaban a 24, lo que era un escandalo. Trataron de suspender todo y, cuando vieron que no podían, retiraron el informe y se volvió a Comisión. La UCR, que se iba a abstener, se opuso porque era un tema que no daba para más. No hay ninguna prueba y la realidad era que iban a perder escandalosamente", sentenció.

Por otra parte, Rodríguez Simón negó haber hablado con el en el último tiempo con el ex presidente. "Estoy muy enfocado en lo mio y trabajando", afirmó, agregando que "Macri dijo varias veces que, aunque no hubiera tomado la decisión de pedir refugio, me entendió porque estoy perseguido".

"El espacio del PRO me contuvo y me respaldó. Me acusan de amenazas y extorsión por haber pretendido gestionar la cobranza de las deudas de ingresos brutos que tenían López y De Souza", afirmó. En ese contexto, recordó: "La Cámara Federal revocó los últimos procesamientos y dijo que no se encontraba ningún delito acreditado, hablando en general de todos lo imputados. Revocó los procesamientos y en mi caso terminó diciendo que me encuentro rebelde, no prófugo. Todos saben mi domicilio y dónde trabajo. Los testigos dijeron que solo habíamos hablado por cuestiones ajenas al Grupo Indalo, es una causa vacía".

Por último, el operador macrista afirmó que la posible vuelta al país al país en caso de que cambie el gobierno en las próximas elecciones "son conjeturas que están alejadas de la realidad". Y continuó: "Me amparé en normas de derechos humanos habiendo renunciado a mi dieta en el Parlasur. Solo se cobran viáticos. Podría haber optado por la protección judicial, que no la tenía en Argentina. Por eso opté por la internacional, que es la que tramito en Uruguay. Creo que se va a definir antes de las próximas elecciones, pero mi enfoque está puesto en lo jurídico".

Rodríguez Simón se fue a Uruguay en medio del escándalo de la causa por las presiones a Indalo y pese a tener una orden de captura internacional. El exasesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.