Extraditan a mafioso turco condenado por sicariato y homicidio: quién es Serkan Kurtulus

Después de estar detenido más de seis años en el país, un ciudadano turco condenado a prisión perpetua por distintos delitos será extraditado a Turquía. Se trata de Serkan Kurtulus, quien fue arrestado con un pasaporte falso en Puerto madero en 2020 y ahora fue expulsado por las autoridades argentinas a su país natal, donde cumplirá su pena.

El detenido fue condenado por "homicidio con premeditación, asociación ilícita, robo a mano armada, sicariato, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso, amenazas e infracciones", entre otros. Estos son algunos de los delitos cometidos por Kurtulus entre 2016 y 2017 por los que fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Superior de Justicia de Esmirna.

En las últimas horas, un avión de Turkish Airlines arribó al país con una misión especial de Interpol Estambul para subir a Kurtulus y llevarlo de regreso a Medio Oriente. "Ya lo extraditamos a Turquía para que cumpla con su condena, pero allá. En Argentina, extranjero y delincuente se va. Acá hay ley y orden", celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un video en su cuenta de X.

En diciembre de 2019, mientras pesaba sobre él un pedido de captura internacional, ingresó a la Argentina desde Panamá utilizando un pasaporte falso. Luego de una investigación de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, fue detenido en junio de 2020 en las calles Juana Manso y Petrona Eyle, Puerto Madero.

Cómo fue su expulsión

"La expulsión y extradición de Kurtulus permitió sacar del país a un criminal de alto riesgo requerido internacionalmente y ponerlo a disposición de las autoridades de su país para el cumplimiento de su condena", consideró el Ministerio.

Su salida fue requerida desde Ankara, la capital turca, y fue firmada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que concedió la extradición de Kurtulus. El turco llevaba casi seis años preso en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza.