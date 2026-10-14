Expertos electorales analizaron el escenario para 2027: "Nadie tiene nada asegurado"

Todas las miradas ya están puestas en lo que pueda suceder en las urnas en octubre y, seguramente, en noviembre de 2027, cuando millones de argentinos y argentinas deban elegir a su próximo presidente. Mientras el Gobierno y la oposición ya comienzan a preparar sus alianzas y estrategias, la Cumbre Mundial de Comunicación Política organizó una jornada bautizada War Room con 14 especialistas de seis países para analizar los distintos escenario posibles para las presidenciales y cuáles podrían ser las mejores estrategias de campaña para ganarlas.

{{{htmlAmp}}}

"Nadie tiene nada asegurado", fue una de las conclusiones de Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y explicó de qué se trató la discusión electoral: "War Room fue una jornada de formación y capacitación política donde, a diferencia de cualquier actividad académica o de media training, se metió específicamente en el escenario político argentino de cara al 2027. Analizamos la potencialidad de los candidatos, la escena electoral en general, al electorado argentino, qué está pasando en el mundo digital, el Big Data, cómo opera el mapa de medios, qué posibilidades de crecimiento o debilidades tiene cada uno de los candidatos y sobre todo los espacios políticos. Creo, en resumen, que fue una jornada donde políticos, funcionarios, candidatos, periodistas, comunicadores, profesionales de la comunicación política, consultores, pudieron reflexionar, participar y sobre todo tener mucha más claridad de cómo está la sociedad argentina y sus motivaciones de cara al próximo proceso electoral".

La simulación tomó como referencia distintos escenarios posibles para la próxima elección presidencial: Javier Milei como candidato del oficialismo; una eventual interna peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Sergio Uñac; un espacio outsider, con Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel como alternativas; y Myriam Bregman como referencia de la izquierda. También se planteó el análisis de las consecuencias que podría tener la continuidad o la suspensión de las PASO.

La actividad no buscó anticipar un resultado electoral, sino examinar qué decisiones debería tomar un equipo profesional frente a diferentes alternativas y con información disponible para construir su diagnóstico. El primer bloque estuvo dedicado a la investigación del clima sociopolítico, la escucha digital, la implementación en medios y la anticipación de crisis. Luego, el análisis se concentró en la estrategia política, la ejecución territorial, la comunicación digital, la movilización y la preparación del candidato para afrontar entrevistas y apariciones públicas. El tramo final abordó la creatividad, la conexión emocional, el contraste entre candidaturas, la segmentación de audiencias y la evaluación estratégica.

Cada especialista aportó una perspectiva específica, con el objetivo de mostrar cómo los datos, el contexto y las decisiones de comunicación se relacionan entre sí. Una encuesta puede modificar el diagnóstico; ese cambio obliga a revisar los mensajes, la pauta, la presencia territorial o la respuesta frente a una crisis.

La propuesta reunió a 14 profesionales de seis países, entre ellos Shila Vilker, Mauro Becerra, Daniel Vico, Gabriel Slavinzky, Lucía Bonetto, Mario Rodríguez, Jorge Imhof, José Norte, Edgard Gutiérrez, Leandro Fagúndez, Halley Arrais y Martín Buzzi, junto con Ivoskus y la participación de Martha Hernández en el tramo de conclusiones.