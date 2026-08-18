La expareja de Cerimedo: "Tengo la plena certeza de que es el autor intelectual"

Mientras se recupera de un ataque a balazos que sufrió en las últimas horas, la activista política boliviana Nadia Beller acusó a su expareja Fernando Cerimedo no solo de estar detrás de ese atentado sino también de ser su exesposa quien filtró los audios de Diego Spagnuolo en el caso ANDIS.

"Me dijo que quien filtró los audios, denunció y mandó un correo fue ella", dijo Beller en diálogo con El Destape 1070. De esta manera, la mujer que se recupera en un hospital de Bolivia contó que la expareja de Cerimedo, Natalia Basil, fue quien difundió los audios con el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos que salpicó a altas esferas de la Casa Rosada.

"Tuvo un quiebre con el gobierno de Milei a raíz de la filtración de audios de la expareja", agregó. Tras el ataque a balazos, el fundador de La Derecha Diario fue detenido como principal sospechoso por la policía boliviana cuando intentaba volar de regreso hacia Argentina.

Sobre su rol en Bolivia, donde oficiaba como asesor presidencial de Rodrigo Paz, Beller planteó que el propio mandatario "Le delegó el manejo del Gobierno" por tener vínculos con la DEA y la CIA. "Es el nexo con Estados Unidos, si quieren que ingresen dólares, tienen que tener a este señor en su gobierno", deslizó.

Su rol como asesor en Bolivia

Por otro lado, Beller también reveló haber escuchado "reuniones sobre negociados" que mantuvo Cerimedo con Paz y la primera dama de Bolivia, María Elena Urquidi. "Él les advertía. Él era parte y testaferro, él recibía dinero. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero. Él sabe que yo sabía", lanzó.

Además, resaltó que Cerimedo y Basil tienen "varias empresas" con otro empresario llamado Vicente Quintanal, con quien comparten la mitad de Australis Energy Group, constituida en 2025 con el objetivo de explotar hidrocarburos. "Tiene contactos con el Mossad y Estados Unidos, operan granjas de bots, empresas, minas y construcciones. Tienen contratos de toda índole y lavan dinero de Bolivia", sostuvo.

La acusación contra Cerimedo

Según su relato, el exasesor de Milei la "incitó" a que se reúna con unas personas que le iban a dar información sobre un caso de Evo Morales y fue allí donde fue baleada. "Él me aseguró, un segundo antes de que yo salga a encontrarme con la persona que me iba a entregar las cosas, las pruebas, que tenía resguardo policial, y no había tal", apuntó.

En ese sentido, remarcó: "Tengo la plena certeza de que es el autor intelectual de lo ocurrido"

Según informaron los medios bolivianos La Razón y El Deber, el violento suceso ocurrió en las inmediaciones del hotel Swissôtel, ubicado en la zona del Canal Isuto de la capital cruceña. Las investigaciones preliminares de la Policía Boliviana indican que el ataque fue ejecutado por dos sicarios que llegaron al lugar disfrazados de repartidores de delivery y luego se dieron a la fuga.

Tras el atentado, la activista fue trasladada de urgencia a la clínica de Las Américas, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece bajo estricta vigilancia policial, mientras se espera un reporte oficial sobre su estado de salud.