El presidente Alberto Fernández habló sobre la carta que el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, envió en agradecimiento por "el cobijo" que recibió en "los días de exilio" en Argentina. "Mi querido amigo tuvo la generosidad de hacer pública su gratitud", dijo.

El jefe de Estado remarcó en un posteo en sus redes sociales que "nuestro compromiso con la democracia del continente es inalterable. Gracias Evo por hacernos sentir tu enorme dimensión humana!". Morales realizó el sábado una publicación en sus redes sociales para agradecer al "pueblo argentino y sus autoridades" por haberlo "acogido y apoyar el retorno de la democracia a Bolivia".

"A un año de nuestra llegada a Argentina, envío esta carta al presidente Alberto Fernández. Mi corazón siempre estará agradecido con el pueblo argentino y sus autoridades por habernos acogido y apoyar el retorno de la democracia a Bolivia", resaltó el ex mandatario de Bolivia en su misiva. Además, añadió: "Hace exactamente un año aterrizaba en suelo argentino. Llegaba desde la tierra mexicana que me dio refugio por un mes. Tierra a la que había llegado gracias a los esfuerzos tuyos, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de otros presidentes y expresidentes que me salvaron la vida".

En otro tramo del escrito, Morales subrayó: "Lamento profundamente que mi presencia en Argentina haya sido motivo de presiones que desde el Norte incluso amenazaron con el retiro de inversiones. Saludo y agradezco tu entereza en momentos tan difíciles".

"Nunca olvidaré el tiempo de mi exilio argentino, nunca olvidaré la solidaridad del pueblo argentino que ahora es también mi pueblo, nunca olvidaré los abrazos y el apoyo de mis hermanas y hermanos bolivianos que viven en Argentina", manifestó el dirigente en su carta que cierra con un "¡Que viva la Patria Grande!".