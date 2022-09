Nuevo parte médico de Esteban Bullrich: está "estable" y continúa en terapia intensiva

El exsenador, que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica, está en tratamiento por una neumonía en el Hospital Universitario Austral.

El exsenador de Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Bullrich permanecía hoy "estable, bajo sedación, con ventilación mecánica" y continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos. El último parte médico difundido esta tarde por el Hospital Austral recuerda que se encuentra en tratamiento por una neumonía.



"El paciente Esteban Bullrich continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía", precisó el centro de salud en el parte difundido a las 16.20.





En el comunicado de la institución se informó, además, que "la familia agradece por tantas demostraciones de cariño y continúa pidiendo que los acompañen con sus oraciones". El Hospital Universitario Austral indicó que acorde a su evolución evaluarán la emisión de un nuevo parte médico.



Bullrich, quien en abril del año pasado contó que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, ingresó ayer a las 16 al Hospital Austral por un cuadro de dificultad respiratoria y, en conjunto con su equipo médico de cabecera, "se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica", según había informado en esa oportunidad el centro de salud en un comunicado.

La semana pasada, Bullrich publicó un mensaje en sus redes sociales por un cuadro de dificultad respiratoria, desencadenado por la ELA. El dirigente de Juntos por el Cambio repitió el ritual que hace a diario en su cuenta de Instagram y compartió una frase esperanzadora con sus seguidores: “Rezo porque estoy indefenso. Porque me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", publicó Bullrich, citando un texto del autor inglés Clive Staples Lewis.