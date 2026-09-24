El Estatuto del Periodista se pone en debate en el Congreso: Defensa del mismo y mesa de trabajo

El Estatuto del Periodista y demás leyes que rigen la actividad vuelven a ponerse en debate en el Congreso de la Nación con la presentación de un proyecto del diputado nacional del Frente Renovador (FR), Sebastián Galmarini, quien propone derogar los artículos de la Ley de Modernización Laboral que eliminaban dichos estatutos a partir del 1 de enero del 2027.

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“Garantizar un piso de derechos para los periodistas es proteger a los trabajadores y también la libertad de expresión”, explicó el legislador y agregó que, en esa línea, “presentamos este proyecto; para restituir el Estatuto y abrir, al mismo tiempo, un debate serio sobre su actualización”.

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En particular, el escrito que presentó Galmarini propone derogar los artículos 197, 212 y 213 de la actual reforma laboral que apuntaban a derogar los Estatutos del Periodista Profesional, del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, y de Trabajo para Operadores Radiocabletelegráficos y personal afines, a partir del 1 de enero próximo. El diputado se reunió con Agustín Lecchi y Agustín Colombo, representantes de SIPREBA, con quienes analizó la situación de los trabajadores de prensa.

De esta manera, Sebastían Galmarini apunta a dejar vigentes dichas normas, y además, a crear una mesa de trabajo para actualizar los Estatutos ya que varios de ellos datan de la década de los ’40 y de la propia dictadura militar.

En la mesa se convocaría a representantes de los sindicatos de prensa, empleadores, sectores académicos y profesionales para elaborar un nuevo marco normativo acorde a las condiciones actuales de la actividad. Las nuevas formas de ejercicio del periodismo, el teletrabajo, las plataformas digitales y el uso de inteligencia artificial, serán algunos de los ejes del debate.

Qué dicen los gremios involucrados

El SIPREBA, FATPREN, SIPREN, SIPREBO, y demás sindicatos de distintos distritos y provincias de la Argentina también realizó un proyecto que propone actualizar los Estatutos del Periodista y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas.

Los gremios buscan incorporar “nuevos derechos”, vinculados con la realidad actual del periodismo y las transformaciones asociadas a las tecnologías -plataformas, inteligencia artificial y teletrabajo-, así como también otros como el derecho al cuidado, contra la violencia hacia las mujeres y disidencias, y la preservación de la salud psicofísica desde una perspectiva integral. Además, se incorpora la “cláusula de conciencia” como forma de defensa de la libertad de expresión y de pensamiento, y disposiciones relativas a la protección de los y las periodistas que se encuentran expuestas a situaciones de violencia institucional en coberturas como las de exteriores.

Por otro lado, se reemplazan las categorías por “áreas” más flexibles, en donde se describe la función periodística esencial independientemente del soporte o la plataforma en la que desarrolla sus tareas. Las mismas tienen en cuenta las nuevas realidades del periodismo, que pueden llevarse adelante tanto en un medio gráfico o digital, en TV, radio, un canal de stream u otra plataforma.

Finalmente, se eliminan artículos en desuso como los vinculados a la matrícula. De esta manera, del actual Estatuto con más de 80 artículos, la nueva propuesta contiene menos de 30.