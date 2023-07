ARA San Juan: Recusan al otro juez que visitó a Macri para que no intervenga en el planteo contra Borinsky

Las querellas pidieron que se aparte al camarista Gustavo Hornos de la incidencia en que se tiene que resolver si su colega Mariano Borinsky, también visitante de Macri, puede intervenir en el caso del espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino hundido.

La abogada querellante Valeria Carreras pidió que se aparte al camarista de Casación Gustavo Hornos de la incidencia en que se tiene que resolver si su colega Mariano Borinsky, que visitaba al entonces presidente Mauricio Macri de forma recurrente y a escondidas, puede intervenir en el caso del espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino hundido, donde el ex mandatario está involucrado. Lo mismo hizo la otra querella que tiene la causa y representa el letrado Luis Tagliapietra. ¿La razón? Hornos, como reveló El Destape, también se reunía a escondidas con Macri. Carreras teme por su falta de imparcialidad y destaca su “interés en la resulta de la incidencia recusatoria donde fue designado a intervenir”. Debe expedirse sobre algo que él mismo hacía y por lo que fue muy cuestionado. “Es una locura y una falta de respeto”, consideró Tagliapietra.

Este último jueves se conocieron quiénes son los dos jueces que completarán el tribunal que definirá si el camarista Mariano Borinsky puede intervenir o no en el caso del espionaje ilegal a la tripulación del ARA San Juan. A Guillermo Yacobucci, de acuerdo al sorteo, lo acompañarán en esa decisión Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Ante la presencia de Hornos, Carreras, por un lado, y Tagliapietra por otro, hicieron planteos en la Casación en el que pidieron el apartamiento de ese camarista de esa incidencia. Carreras, por ejemplo, también recordó que el propio Yacobucci había firmado una nota en contra de Hornos cuando se conocieron sus visitas a escondidas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si la tríada Yacobucci-Barroetaveña-Hornos resuelve la incidencia en favor de Borinsky (las querellas piden su apartamiento por sus reuniones con Macri y él rechaza ese cuestionamiento), este camarista intervendrá en el caso del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan junto al mentado Yacobucci y Ángela Ledesma. Entre otras cosas, revisará el escandaloso sobreseimiento de Macri que definieron tres jueces puestos a dedo por el propio Macri en la Cámara Federal porteña, para quienes el espionaje contra los familiares de los submarinistas estuvo justificado. De allí la relevancia de las recusaciones del visitante de Macri.

“Debido a la importancia de contar con un Tribunal que falle en base a derecho y prueba, y sin una macula de sospecha, una sombra de duda, y especialmente con transparencia, igualdad de trato a las partes y jueces imparciales, hemos recusado al Dr. Mariano Hernán Borinsky, y en este acto venimos a recusar al Magistrado Dr. Gustavo Hornos, uno de los miembros de la Sala que evaluará la recusación de mentas”, escribió Carreras en la recusación.

Carreras, que representa a la querella mayoritoria en este caso, remarcó que “hoy están mis representadas pasmadas ante la marcada influencia de uno de los procesados, Macri, respecto de los jueces federales con asiento en Ciudad de Buenos Aires. Porque en el escenario donde se evaluará la recusación de Borinsky, (juez que practicaba deportes con el ex presidente y procesado Macri, en Residencia de Olivos en forma continua, regular y secreta), intervendría el Dr. Gustavo M Hornos, justamente quien protagonizó el escándalo por las visitas al ex Presidente Macri, junto a su colega Borinsky”. Ante ese cuadro de situación, consideró que negar el apartamiento de Hornos en la recusación de Borinsky “causaría un nuevo gravamen irreparable en las familias que represento, al constatar que no son iguales ante la ley que no se respetaron nuevamente sus derechos constitucionales, ya vulnerados en forma reiterada”.

En su escrito de 25 páginas, Carreras destacó que “el juez Hornos debe inhibirse de entender en el incidente que involucra a su par Borinsky, por ser y haber sido ambos protagonistas del escándalo por las visitas asiduas reiteradas no informadas al ex presidente Mauricio Macri”. Tal como publicó este medio, Hornos visitó al menos 6 veces a Macri en la Casa Rosada y al menos otras 2 en la Quinta de Olivos.

“¿Cómo no temer la parcialidad de quien tiene que evaluar ‘la parcialidad’ de otro juez de su Sala, que también era visitante asiduo, amigo deportivo o el nombre que se quiera poner? ¿Cómo no sentir la desigualdad ante la ley, cuando en el fondo de lo que se trata es de la revisión del sobreseimiento de Macri entre otros de su gobierno, por el espionaje que hicieron con ellas?”, preguntó Carreras en su planteo.

La abogada recordó que el “escándalo le costó al juez Hornos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Y una denuncia penal.

Carreras también recordó “los reclamos, reacciones y presentaciones de Jueces Federales contra ambos recusados”. Es que las visitas de Hornos a Macri a la Casa Rosada, que reveló este medio (luego se conocerían también más encuentros en la Quinta de Olivos), provocaron distintas reacciones en el mundo judicial ya que el camarista era presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, es decir, la máxima instancia penal del país. Fue tal el escándalo, que Hornos terminó ensayando una explicación que no hizo más que comprometerlos aún más: en diciembre de 2021 dijo a sus colegas de Casación que mantenía una relación social con Macri desde hacía años.

Por un lado, como mencionó Carreras, el 19 de febrero de 2021, la camarista de Casación Ángela Ledesma le envió una nota en la que mostró su "preocupación en torno a las dudas generadas sobre su imparcialidad, independencia, responsabilidad institucional, integridad, transparencia y prudencia, con un fuerte –e inmensurable- impacto en todo el cuerpo”, dijo en referencia a la cámara. También Carreras mencionó que el 19 de abril de 2021 la jueza María Servini le elevó una nota pidiéndole que deje la presidencia de la cámara de Casación y otra nota que firmaron la camarista Ledesma y su colega Alejandro Slokar. Entre quienes cuestionaron a Hornos por aquellas visitas a Macri también figura Yacobucci –entonces en la sala II- quien hoy integra el mismo tribunal que debe resolver la recusación de Borinsky.

“Lo expuesto da una pauta de la gravedad que, para los distintos estamentos de la Justicia Nacional e Internacional, generaron las visitas reveladas”, escribió Carreras. Hornos es el “consorte o coprotagonista de las cuestionadas visitas” de Borinsky por lo que “jamás puede ser imparcial en la toma de conocimiento e intervención de la recusación de Borinsky”, agregó. “Se debe expedir sobre algo que aun mancha su prestigio y honor, y que como ex vox populi, enloda aún más la alicaída imagen del Poder Judicial ante la sociedad”, señaló.

El abogado Luis Tagliapietra, que representa a otras de las querellas del caso, también pidió el apartamiento de Hornos a raíz de sus visitas a Macri tanto en la Casa Rosada como la Quinta de Olivos: "Su apartamiento resulta ser en favor de la transparencia y la sanidad de lo que oportunamente se resuelva considerando que el apartamiento no representa ningún tipo de prejuzgamiento sino una garantía en favor de la objetividad y la transparencia". El letrado recordó el voto de Yacobucci en favor del apartamiento de Slokar en este mismo caso, que había sido recusado por las defensas. Tras ese desplazamiento, llegó Borinsky a este causa. "Deben tomar idéntica postura respecto de lo aquí solicitado más allá de que en este incidente obran pruebas materiales en exceso por lo que deviene en innecesario sobre abundar en el tema", pidió Tagliapietra en pos de que no haya cambio de criterios.

Valeria Carreras destacó que tal vez “al momento de interponer la presente recusación contra Gustavo Hornos es posible que el Señor Magistrado, en un elevado acto de honestidad intelectual y mostrando ética judicial, se haya excusado por obvias razones de moral y decoro”. “Para el caso que el Magistrado haya obrado a derecho y honestamente como lo hiciera la Magistrada Ángela Ledesma excusándose en este mismo incidente, solicito se deje sin efecto el planteo de esta querella en orden a la recusación del magistrado de mentas”, añadió la abogada querellante. La letrada recordó que Hornos “ya se ha excusado” en el caso Mesa Judicial (donde había sido denunciado) y “también se ha manifestado sobre la importancia en estos tiempos de garantizar la igualdad ante la ley, la imparcialidad de los jueces y la independencia judicial. “Esperamos que tome sus propias palabras en el caso que nos ocupa y de un paso al costado”, agregó.

Al cierre de esta nota, según informaron fuentes judiciales a El Destape, Hornos no se había excusado.