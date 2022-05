Gestapo M: la Comisión Bicameral de Inteligencia escuchó a Arribas y cita a Majdalani

El exjefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas, se presentó este lunes ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Fue convocado para responder sobre su rol en el caso Gestapo antisindical. No declaró y acercó un escrito. La bicameral convocó para el lunes próximo a Silvia Majdalani, la subdirectora de la agencia.

El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, se presentó este lunes en el Congreso. Tal como adelantó El Destape, fue convocado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para responder sobre su rol y el del organismo en general en el caso "Gestapo antisindical". Según pudo reconstruir este medio, el exseñor 5 se negó a declarar y acercó un escrito donde explica por qué no se manifestará ante los legisladores nacionales. Desde la comisión le leyeron las acusaciones en su contra que se desprenden de las pruebas que se recolectaron en la investigación parlamentaria. Se espera que el lunes próximo a las 17.30 concurra a prestar testimonio por el mismo caso Silvia Majdalani, la subdirectora general de la exSIDE durante el macrismo.

Arribas se presentó pasadas las 12.30 en la comisión bicameral de Inteligencia con sus abogados Andres Coronato y Jorge Sourigues. El escribano e íntimo amigo de Mauricio Macri escuchó de boca de Leopoldo Moreau, presidente de la comisión, las imputaciones que constan en la comisión parlamentaria. También fueron parte del encuentro los diputados Rodolfo Tailhade (FdT), Edaurdo Valdés (FdT), Miguel Bazze (Juntos por el Cambio) y Cristian Ritondo (Juntos por el Cambio).

Moreau le leyó fragmentos del escrito que el exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, presentó en la causa “Gestapo antisindical” como parte de su declaración indagatoria. ¿Qué dijo Dalmau Pereyra que complicó a Arribas? Que la orden de supervisar la filmación del encuentro que se realizó el 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia, donde espías y funcionarios de Vidal coordinaron el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, le fue dada por Arribas y que Majdalani fue quien se la retransmitió. La información que brindó el exdirector de Contrainteligencia a la Justicia demolió el argumento del cuentrapropismo ya que evidenció que las máximas autoridades de la AFI macrista estaban al tanto de la filmación.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También le leyeron un pasaje del testimonio que el exagente de la AFI, Jorge “Turco” Sáez, brindó en la bicameral parlamentaria el 1º de abril pasado. Se trata del fragmento en el que Sáez sostiene que Arribas, a través de un intermediario, ofreció pagar 200.000 dólares al entonces espía Facundo Melo para que baje una denuncia que complicaba a la agencia de inteligencia. “Escuchame: Gustavo Arribas me dijo que si quiere, que le pone 200.000 dólares a este pibe, pero que retire la denuncia, que no lo ensucie a Alan Ruiz”, contó Sáez que le dijo este intermediario, que era un policía de la Ciudad.

Por último, se le leyó un fragmento de la resolución que el jueves pasado firmó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el caso "Gestapo". El pasaje referido es en el que el magistrado desarrolla la reunión del 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada donde estuvieron Macri, Arribas, otros funcionarios nacionales y el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas. Aquel encuentro es considerado el punto de partida de la avanzada contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina.

Arribas no declaró. Se limitó a presentar un escrito en el que explica que se abstendría de expresar cualquier manifestación ante la bicameral. Esgrimió que se superpone la investigación parlamentaria a la judicial. Y dijo que su defensa la ejercerá ante los jueces “competentes”.

La situación de Arribas en la causa "Gestapo" es cada vez más complicada luego de los procesamientos que resolvió el juez Kreplak el jueves pasado, entre los que figuran tres altos jerarcas de la AFI. El magistrado platense aseguró que “existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso”.

En esa línea, según pudo constatar El Destape, la comisión bicameral de Inteligencia convocará para el lunes próximo a las 17.30 a Majdalani, también involucrada en el plan "Gestapo".

La citación de Arribas y ahora de Majdalani se dan en el marco de la investigación parlamentaria que lleva adelante la subcomisión que se creó para abordar el tema, que integran Tailhade, Valdés y Bazze. En el marco de esa pesquisa ya fueron citados otros directivos de la AFI macrista como Dalmau Pereyra, Darío Biorci (ex jefe de gabinete de la agencia), Juan Sebastián De Stéfano (ex director de Asuntos Jurídicos) y Fernando Di Pasquale (exdirector de la dirección de Delitos Económicos Financieros). Los cuatro presentaron un escrito y no declararon. Este lunes, Arribas repitió esa estrategia.

Los hechos que complican a Majdalani

La situación de Majdalani en el caso "Gestapo" es igual de complicada que la de Arribas. El testimonio de Dalmau Pereyra en sede judicial la involucró de lleno en la maniobra contra el Pata Medina.

En su presentación en el marco de su indagatoria, el exdirector de Contrainteligencia aseguró que la exseñora 8 no sólo le retransmitió la orden de Arribas de supervisar la filmación de la reunión en el BAPRO sino que fue a ella a quien le entregó el video del encuentro y que no sabe qué hizo con ese material.

Además, Majdalani también mantuvo encuentros y llamados telefónicos con integrantes de la mesa "Gestapo" procesados el jueves pasado por Kreplak. Y no solo con agentes de inteligencia. Sino con funcionarios de Vidal también. Tal como publicó este medio, la subdirectora de la agencia se encontró con el intendente de La Plata, Julio Garro, en la sede central de la AFI y en plena avanzada contra Medina. Hizo lo propio con el ministro de Trabajo bonaerense, Villegas, y el subsecretario de Justicia de Vidal, Adrián Grassi. El encuentro fue tres días antes de la reunión en el BAPRO. Los tres, Garro, Villegas y Grassi ,fueron procesados por Kreplak junto a tres exjerarcas de la AFI y el senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, por su participación en el armado de causas contra el Pata Medina.