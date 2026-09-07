Espinoza apuntó contra Milei en Saladillo: “No hay Argentina posible sin el campo, sin la industria y sin sueños colectivos”

"No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria, no hay Argentina posible sin solidaridad y sin sueños colectivos", afirmó el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, durante el plenario del Movimiento Derecho al Futuro realizado en Saladillo. El dirigente apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la crisis económica y social que atraviesan las comunidades de la Séptima Sección Electoral.

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El encuentro reunió a representantes de Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez, General Alvear y Tapalqué, junto con dirigentes y militantes. Durante la jornada se plantearon las dificultades que atraviesan las zonas agrícolas, ganaderas e industriales, además de las problemáticas vinculadas con las juventudes y la situación social de las familias.

"Vinimos a escuchar, a pensar juntos y aprender de nuestras vecinas y vecinos, que atraviesan una crisis económica y social muy muy fuerte", sostuvo Espinoza al referirse al objetivo de la actividad.

Críticas por el empleo y la situación de los jóvenes

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo puesto en la situación de las juventudes. Espinoza cuestionó el recorte del presupuesto destinado a las universidades y señaló las dificultades que enfrentan quienes buscan continuar sus estudios.

"Hay mucha preocupación por las juventudes que ya no pueden ir a la universidad porque el Gobierno nacional recortó el 50% del presupuesto, y ya no tienen becas para poder seguir con sus estudios", afirmó y lamentó la falta de oportunidades laborales, ya que el 40% de los jóvenes menores de 25 años "no tiene empleo en esta región de la provincia", remarcó.

También se refirió a la situación de salud mental entre los jóvenes y sostuvo hay una gran cantidadde "suicidios y problemas de depresión. Hay mucha desesperanza en los jóvenes que no ven posibilidades de un futuro mejor".

Reclamos por la crisis industrial

Espinoza también puso el foco en el deterioro de la actividad productiva en la región. “La realidad agrícola y ganadera, pero también la industria de la zona atraviesan serios problemas”, sostuvo y detalló: "En Olavarría hay más de 2000 nuevos desocupados debido a la crisis de las cementeras y las canteras. La industria del calzado y la industria textil prácticamente desaparecieron en la región y hubo más de 700 despidos en el último tiempo".

El dirigente también cuestionó la situación de Fabricaciones Militares en Azul, y detalló. "La misma situación atraviesa la planta de Fabricaciones Militares en Azul, FANAZUL, que el Gobierno de Milei quiere privatizar", detalló.

Endeudamiento y mensaje político

Durante el cierre del plenario, Espinoza expuso un panorama crítico sobre la economía familiar en la Séptima Sección, y señaló que la mitad de los vecinos se encuentra endeudada. Además, precisó que la mora afecta al 41 % de las personas menores de 35 años y al 34 % de los menores de 25, además de remarcar la profundidad del problema financiero entre la población más joven.

En el plano político, el dirigente destacó el respaldo de diversos sectores de la comunidad, como pequeños y medianos productores, PyMEs, docentes y médicos, quienes expresaron su deseo de transformar la realidad del país. Finalmente, vinculó esas aspiraciones al liderazgo del gobernador bonaerense, y afirmó que el futuro de una nueva Argentina se construirá con las juventudes como protagonistas y con Axel Kicillof como candidato a presidente.