“Sin industria no hay Argentina": Espinoza cruzó a Milei en el Día de la Industria Nacional

En el marco del Día de la Industria Argentina, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, advirtió sobre el impacto del cierre de establecimientos industriales, comercios y PyMEs de todo el país. "Sin industria no hay Argentina, y sin trabajo no hay futuro. Tenemos que volver a discutir qué Argentina queremos”, expresó el referente peronista mientras ratificó su compromiso con el desarrollo de la producción y el empleo.

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En este distrito, las consecuencias del modelo libertario del Gobierno nacional golpeó en la economía local y causó el cierre de más de 200 industrias, empresas y PyMEs. Esto no es un dato menor ya que este municipio forma parte de la Provincia de Buenos Aires que produce el 50% del PBI.

“Cuando cierra una fábrica no solo se apagan las máquinas: se pierden puestos de trabajo, y sufren nuestras empresas, nuestros comercios, nuestras PyMEs y miles de familias que pierden su sustento", sostuvo Fernando Espinoza. Cabe destacar que La Matanza posee más de 7.300 fábricas, PyMEs y emprendimientos en pie, basado en la producción, el desarrollo, la ciencia y la educación tecnológica.

"Defender la industria nacional también es apostar al conocimiento, la ciencia y la tecnología. Gobernar es crear trabajo y empresas, no destruirlas. Pudimos hacerlo en La Matanza, estamos convencidos de que podemos hacerlo en toda la Argentina", concluyó Espinoza.

La estrategia local

En un contexto en el que muchos jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios terciarios o universitarios para trabajar, subsistir o ayudar económicamente a sus familias, el Gobierno de La Matanza desarrolla distintas iniciativas educativas para capacitar a jóvenes, generar empleo calificado y atraer inversiones al distrito.

Uno de los principales proyectos es el Polo Científico y Tecnológico de La Matanza, una iniciativa que prevé generar 10 mil puestos de trabajo para jóvenes de la región, con especialización en nuevas tecnologías y robótica.

A estas medidas se suma la creación de nuevas Cooperativas de Trabajo, pensadas para fortalecer el empleo local y brindar respuestas ante el escenario de desocupación y falta de oportunidades laborales que atraviesan miles de argentinos y argentinas.

En materia educativa, las Escuelas de Oficios y el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) ocupan un lugar central en la formación para sectores con alta demanda laboral y rápida salida al mercado de trabajo.

El CUDI ofrece carreras vinculadas a nuevas tecnologías y salud y está destinado especialmente a jóvenes del sur de La Matanza. El objetivo es acercar la educación superior a los barrios y evitar que los estudiantes deban trasladarse durante horas para poder cursar.