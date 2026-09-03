Escándalo en Río Negro: un intendente de Weretilneck fue denunciado penalmente por agredir a la prensa

El intendente de Viedma y vicepresidente de Juntos Somos Río Negro, Marcos Castro, quedó nuevamente en el centro de la escena política luego de que el periodista Luciano Barroso presentara una denuncia penal tras un episodio de agresión ocurrido en una pizzería de Carmen de Patagones. Según relató el comunicador, fue increpado e insultado por Castro y familiares del jefe comunal tras la publicación de una investigación periodística sobre una polémica contratación de módulos sanitarios para la Feria Municipal.

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El episodio generó además un pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que manifestó su preocupación por las amenazas denunciadas por Barroso y reclamó que se esclarezcan los hechos. Barroso, a través de sus redes sociales, negó que haya sido él quien provocó la discusión. Según relató, ingresó al restaurante, no encontró lugar para sentarse y se dirigió hacia la barra, donde se encontró con Castro y sus familiares.

“Lo saludé cordialmente, pero me miró con una cara de pocos amigos”, sostuvo el periodista. Barroso afirmó que en la mesa se encontraba Nicolás Bambaci, cuñado del intendente, junto a otros familiares, y aseguró que comenzaron a realizar comentarios dirigidos hacia él. Según su relato, la situación escaló cuando el grupo se disponía a retirarse del establecimiento.

“Me increpa primero su cuñado, diciéndome que yo tenía que chequear la información y que era un ‘mala leche’”, relató. También aseguró que una mujer lo calificó de “sucio” y “estúpido”. De acuerdo con su versión, Castro intervino posteriormente en la discusión. “Marcos Castro vino desesperado hacia donde yo estaba, lo frenaron, me insultó y me invitó afuera”, afirmó Barroso.

El periodista vinculó el enfrentamiento con publicaciones que venía realizando sobre la administración municipal, entre ellas las referidas a la contratación de módulos sanitarios para la Feria Municipal.

El origen del conflicto

La controversia adquiere una dimensión política mayor porque el conflicto involucra a Nicolás Bambaci, cuñado del intendente, quien aparece como administrador titular de Módulos Patagónicos S.A.S., la empresa que obtuvo una contratación municipal por $45.312.000 para la provisión de los módulos sanitarios. La constitución de la sociedad fue publicada en el Boletín Oficial de Río Negro en mayo de 2023 y allí figura Bambaci como uno de sus socios.

La operación ya había generado cuestionamientos dentro del Concejo Deliberante de Viedma. El concejal Julián Algañarás presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas municipal para que se investigue el procedimiento utilizado para contratar a Módulos Patagónicos y se determine si existió algún perjuicio para las arcas públicas.

El dato más relevante es que el Tribunal de Cuentas confirmó que abrió una investigación formal y que el expediente se encontraba en etapa probatoria. Su presidente, Emilio de Rege, evitó anticipar conclusiones y señaló que el organismo debía reunir toda la documentación antes de determinar si existieron irregularidades. La contratación tuvo, además, una particularidad económica: Módulos Patagónicos presentó una oferta de $45.312.000, mientras que Bero SRL cotizó $45.343.842,94. La diferencia entre ambas propuestas fue de apenas $31.842,94.

Según los cuestionamientos planteados ante el Tribunal de Cuentas, también se debe analizar el presupuesto oficial, que habría sido de $38.426.960,28, y una serie de modificaciones posteriores. La denuncia menciona además un adicional de aproximadamente $2,4 millones destinado a un pequeño depósito y cuestiona el cambio de destino de la obra, originalmente vinculada al balneario El Cóndor y finalmente instalada en la Feria Municipal.

Desde el Municipio, en cambio, explicaron que la Comisión de Preadjudicación optó por la oferta de Módulos Patagónicos por ser la más económica y para agilizar la ejecución de los trabajos. Castro negó que existiera una irregularidad y sostuvo públicamente que buscó mantener separados sus vínculos familiares de la gestión municipal.