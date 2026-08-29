Alerta de enfermeros en Corrientes: ATSA le exige a Valdés una recomposición salarial urgente

Los trabajadores de la Salud Pública de Corrientes volvieron a reclamar una recomposición salarial ante la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida. Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) advirtieron por el creciente malestar en el sector y solicitaron una respuesta del Gobierno de Juan Pablo Valdés.

El reclamo surgió de una asamblea realizada el lunes pasado en la que el gremio resolvió enviar una nota al gobernador provincial para plantear la situación económica que atraviesan los trabajadores sanitarios y sus familias.

Según ATSA, la pérdida del poder adquisitivo se suma al creciente endeudamiento de los trabajadores y a las dificultades para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios, transporte y tarifas.

Reclamo salarial y problemas en Salud Pública

El pedido de recomposición salarial también se encuentra acompañado por otros reclamos vinculados con las guardias, la precarización laboral, los bajos ingresos y la falta de medicamentos e insumos en los centros de salud públicos.

Desde el sindicato señalaron que el sistema sanitario atraviesa una mayor demanda debido a que personas que anteriormente se atendían en el sector privado ahora recurren a hospitales y centros públicos.

En este contexto, los trabajadores sostienen que continúan garantizando la atención sanitaria pese a las dificultades y consideran que los ingresos no acompañan las exigencias actuales del sistema.

El reclamo tras las declaraciones de Valdés

El pedido de ATSA se conoció luego de que el gobernador Juan Pablo Valdés afirmara esta semana que “agosto dio justo”, en referencia a la situación de las cuentas provinciales.

La declaración generó preocupación entre los trabajadores, que interpretaron que podría dificultar la posibilidad de una nueva recomposición salarial en el corto plazo.

El último incremento destinado al sector de Salud se otorgó en mayo e incluyó una suba del 10% en guardias médicas, residentes y becas de enfermería. Sin embargo, desde el sector consideran que la actualización quedó rápidamente desfasada frente al aumento de los precios.

La pérdida de poder adquisitivo

El reclamo de los trabajadores se produce en un contexto de inflación. En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual del 2,1%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 33,8%.

La próxima medición oficial se conocerá a mediados de septiembre, mientras los trabajadores advierten que, sin una nueva actualización, los salarios continuarán perdiendo capacidad de compra.

A esta situación se suman datos difundidos por asociaciones de enfermeros que señalan que alrededor del 60% de los enfermeros correntinos trabajaría en condiciones informales, con ingresos considerados insuficientes frente al costo de vida.

Desde ATSA reclamaron medidas concretas para recomponer los salarios, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia modalidades de contratación que otorguen mayor estabilidad.