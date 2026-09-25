El dato que preocupa en Catamarca: más de un tercio de los deudores está en situación irregular y crece la presión sobre Jalil

El deterioro de los ingresos de los hogares de Catamarca también empieza a reflejarse en su capacidad para sostener el endeudamiento. La creciente dificultad para cumplir con los compromisos financieros ubica a la provincia gobernada por Raúl Jalil entre las de mayor nivel de morosidad del país: según el Mapa de la Deuda elaborado por CEC-FES, el 34,34% de las personas con compromisos crediticios se encuentra en situación irregular, el tercer registro más alto a nivel nacional, detrás de La Rioja y San Juan.

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La dimensión del problema se refleja en los números: en Catamarca hay 203.513 personas con deudas registradas en el sistema financiero, por un monto total de $845.015 millones. De ese volumen, $186.203 millones se encuentran en situación de mora, mientras que casi 70.000 personas acumulan atrasos superiores a los 90 días.

Entre quienes ya presentan incumplimientos, la deuda promedio alcanza los $2,66 millones. El dato muestra las dificultades que enfrentan los hogares para sostener sus compromisos financieros en un contexto de ingresos que pierden capacidad de compra frente al aumento del costo de los bienes y servicios básicos.

Endeudarse para llegar a fin de mes

La contracción de los ingresos modificó también el destino del crédito. Según el informe, el endeudamiento dejó de funcionar únicamente como una herramienta para financiar consumos y pasó a cumplir, para muchas familias, un papel vinculado a la subsistencia cotidiana.

El contexto se vuelve más complejo al considerar el valor de la Canasta Básica Total. El INDEC estableció en $1.564.716 el monto necesario para que una familia tipo cubra sus necesidades básicas. Frente a ese valor, los ingresos de distintos sectores de la provincia muestran dificultades para cubrir alimentos y servicios esenciales.

La situación también alcanza a los trabajadores estatales. Los salarios docentes de Catamarca aparecen, de acuerdo con los datos consignados en el informe, entre los tres más bajos del país, únicamente por encima de los registrados en Misiones y Mendoza. A esto se suma el peso de las tarifas residenciales de servicios como electricidad, agua y transporte. Según el relevamiento, esos gastos pueden representar entre el 56% y el 77% de un haber mínimo, reduciendo el margen disponible para otros consumos.

El escenario empuja además a parte de los trabajadores a recurrir a billeteras virtuales y prestamistas no formales. El informe señala tasas de hasta 8,9% mensual y sostiene que el endeudamiento de los consumidores equivale a siete veces sus ingresos corrientes.

Frente al aumento de la morosidad, el gobernador Raúl Jalil anunció el diseño de un esquema para refinanciar deudas a través del Banco Nación y la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca. La propuesta contempla como requisito que quienes accedan al mecanismo participen previamente de un curso de educación financiera orientado a comprender las tasas y las condiciones de los créditos.

La iniciativa generó cuestionamientos de sectores gremiales, que plantearon que las dificultades de los trabajadores no se explican únicamente por el desconocimiento sobre herramientas financieras, sino también por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Catamarca perdió casi 15% de sus empleadores

El gobierno de Raúl Jalil enfrenta un nuevo dato negativo sobre la actividad económica de Catamarca luego de que se conociera que la provincia perdió el 14,7% de sus empresas empleadoras privadas desde noviembre de 2023, una caída que la ubicó entre las jurisdicciones con peor desempeño del país. En junio de 2026 quedaron registradas apenas 2.794 firmas, frente a las 3.277 que había antes del inicio de la actual gestión del Gobierno nacional.

Según el informe de Politikón Chaco, el deterioro expone las dificultades que atraviesa el entramado productivo catamarqueño con menos empresas capaces de sostener puestos de trabajo registrados. En términos absolutos, la provincia perdió 483 empresas empleadoras en el período analizado, mientras que sólo seis jurisdicciones tuvieron caídas de doble dígito. Catamarca, con -14,7%, quedó entre las provincias más golpeadas por la contracción.

El dato más reciente tampoco muestra una recuperación. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la cantidad de empresas empleadoras catamarqueñas cayó otro 8,1%, equivalente a 247 firmas menos. La provincia pasó así de 3.041 empleadores en junio del año pasado a 2.794 en junio de este año.