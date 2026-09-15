Jalil, complicado por la caída de las empresas en la provincia: Catamarca perdió casi 15% de sus empleadores desde 2023

El gobierno de Raúl Jalil enfrenta un nuevo dato negativo sobre la actividad económica de Catamarca luego de que se conociera que la provincia perdió el 14,7% de sus empresas empleadoras privadas desde noviembre de 2023, una caída que la ubicó entre las jurisdicciones con peor desempeño del país. En junio de 2026 quedaron registradas apenas 2.794 firmas, frente a las 3.277 que había antes del inicio de la actual gestión del Gobierno nacional.

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Según el informe de Politikón Chaco, el deterioro expone las dificultades que atraviesa el entramado productivo catamarqueño con menos empresas capaces de sostener puestos de trabajo registrados. En términos absolutos, la provincia perdió 483 empresas empleadoras en el período analizado, mientras que sólo seis jurisdicciones tuvieron caídas de doble dígito. Catamarca, con -14,7%, quedó entre las provincias más golpeadas por la contracción.

El dato más reciente tampoco muestra una recuperación. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la cantidad de empresas empleadoras catamarqueñas cayó otro 8,1%, equivalente a 247 firmas menos. La provincia pasó así de 3.041 empleadores en junio del año pasado a 2.794 en junio de este año.

Catamarca perdió empresas y profundizó el retroceso

La dimensión del retroceso queda todavía más clara al compararla con el promedio nacional. Mientras en todo el país desaparecieron el 6,1% de las empresas empleadoras respecto de noviembre de 2023, Catamarca tuvo una contracción más de dos veces superior: 14,7%. A nivel nacional fueron 31.098 firmas menos, sobre un universo que pasó de 507.848 empleadores en noviembre de 2023 a 476.750 en junio de 2026.

El informe de Politikon Chaco toma como empresas empleadoras a las personas humanas o jurídicas que tienen al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Es decir, el indicador permite observar específicamente la evolución del sector privado formal, que excluye a la administración pública, el trabajo doméstico y otras categorías.

Una industria nacional en retroceso

El escenario resulta todavía más preocupante al observar qué ocurre con las actividades productivas. A nivel nacional, la Industria Manufacturera registró una caída del 8,4% en la cantidad de empresas empleadoras desde noviembre de 2023, con 4.158 firmas menos. La Construcción tuvo un retroceso todavía mayor, del 9,5%, mientras que el Comercio cayó 5,9%.

Aunque el informe no desagrega esas actividades por provincia, el dato de Catamarca sobre el conjunto de empresas empleadoras muestra que la provincia atraviesa una contracción particularmente profunda de su tejido privado formal. La reducción de firmas implica también una menor base de empresas con trabajadores registrados y, por lo tanto, un escenario más complejo para la generación y el sostenimiento del empleo en blanco.

En el conjunto del país, además, la cantidad de empresas empleadoras acumula 28 meses consecutivos de caídas interanuales. La consultora advierte que el ritmo del deterioro se aceleró desde septiembre de 2025 y que las bajas de mayo y junio de 2026 fueron las más fuertes de todo ese período.

El empleo privado también muestra el golpe

La pérdida de empresas se complementa con otro indicador preocupante para Catamarca: el empleo privado formal también se encuentra por debajo de los niveles previos al actual ciclo económico. Al evaluar la evolución frente a noviembre de 2023, se observa una caída de 3,9%, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 246.312 empleos en la era Milei.

En Catamarca, el empleo privado mostró una mejora mensual del 0,8%, equivalente a 268 puestos, pero el resultado no alcanza para revertir el deterioro acumulado: la provincia registra una caída del 3,0% interanual, con 1.082 puestos menos, y un retroceso del 11,0% frente a noviembre de 2023, que representa la pérdida de 4.304 empleos privados formales.

Así, mientras Catamarca suma una leve recuperación mensual, el balance de la gestión muestra un achicamiento considerable de la cantidad de empresas empleadoras y una fuerte pérdida de puestos de trabajo registrados, dos señales que vuelven a poner bajo presión al gobierno de Jalil y a su capacidad para sostener el entramado productivo provincial.

Estos últimos datos surgen de un reporte publicado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de cifras de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA), que difundió Noticias Argentinas.