Una nueva encuesta de la consultora D’Alessio/Berensztein muestra el crecimiento de la percepción de mejora en la economía en comparación con 2023, además del optimismo de cara a este año electoral. Por bastante diferencia, la inseguridad apareció como el tema que más preocupa a los argentinos.

La encuesta fue realizada a 1.035 argentinos mayores de 18 años entre el 20 y el 23 de diciembre de 2024. La medición se hizo de forma online.

Respecto a la situación económica comparada con un año atrás, el 15% dijo estar "mucho mejor" y el 40% aseguró que está "mejor". En contraposición, un 21% dijo estar "peor" y un 23% está "mucho peor". Así, en la parte de "mejor" quedó el 55% y en la de "peor" quedó el 44%; el 1% restante no respondió.

Además, subieron las expectativas económicas entre los encuestados. "Con respecto a las expectativas económicas para el año próximo, las perspectivas de mejoría económica continúan superando a las perspectivas de empeoramiento por octavo mes consecutivo y por amplio margen. Un 57% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 36% evalúa que la economía estará peor. Estas tendencias tienen como telón de fondo el elevado optimismo para el futuro entre los votantes de LLA (82% cree que estará mejor), y una disminución en el pesimismo de los votantes de UP (67% cree que estará peor)", indicó la consultora al dar el resumen.

"Al ser preguntados por su situación económica particular, el optimismo triunfó por primera vez desde agosto, con un 53% manifestando que se encuentra mejor que el año pasado, mejorando 17 puntos desde el piso de 36% de octubre. Este salto se explica principalmente por un percibido cambio en la situación de los votantes de UP, de los cuales un 41% considera estar mejor que hace un año. De todos modos, la segmentación por voto revela que los votantes de LLA tienden al optimismo (64%) mientras que los votantes de UP continúan viéndose más perjudicados (57%)", agregó D’Alessio/Berensztein en su evaluación.

La inseguridad, lo que más preocupa

Entre los tópicos que más preocupan a los encuestados, el que lidera el ranking es la inseguridad. "Al segmentar por voto, podemos identificar que la agenda de inquietudes de los seguidores de LLA se compone de la atención por la inseguridad (75%) y la impunidad de la corrupción kirchnerista (74%). Entre los seguidores de UP, el ranking de preocupaciones continúa siendo puramente económico y se conforma con la incertidumbre en la situación económica (77%), los ajustes que está haciendo el gobierno y la falta de propuestas para el crecimiento económico (ambos 69%)", explicó la consultora.

El segundo tema que más preocupa a los argentinos, según reveló esta encuesta, es la incertidumbre en la situación económica, mientras que en tercer lugar está la "impunidad de actos de corrupción kirchnerista". La inflación apareció, recién, en el séptimo puesto.