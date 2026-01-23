La primera encuesta del 2026: dos ex jugadores de fútbol, al frente de un sorpresivo ranking

La primera encuesta nacional de 2026 abrió el año político con un dato inesperado: dos ex jugadores de fútbol aparecen al frente de un ranking de imagen pública que tradicionalmente está dominado por dirigentes políticos, empresarios o figuras del espectáculo. Gabriel Batistuta y Juan Sebastián Verón, dos jugadores de la Selección Argentina en distintas épocas, quedaron en el centro del relevamiento.

Grandes sorpresas: qué reveló el estudio y en qué lugares quedaron Verón y Batistuta

El ranking midió distintas figuras mediáticas argentinas, enfocándose en los ámbitos de la política y en general de la sociedad, otorgando datos que contrastaron mucho en cada caso. El más llamativo fue el segmento de referentes sociales, en el cual aparecieron Juan Sebastián Verón y Gabriel Batistuta junto a otras figuras como Dante Gebel, Marcos Galperín y Lali Espósito.

El estudio, realizado entre el 12 y el 19 de diciembre de 2025 en todo el país, midió imagen positiva, regular y negativa de políticos y referentes sociales. Ese listado está encabezado por el pastor evangélico Dante Gebel, con 67% de imagen positiva y solo 9% negativa, seguido por el empresario Marcos Galperín, que alcanza 54% positiva y 12% negativa.

En ese universo amplio, Verón apareció con una imagen positiva del 42%, una regular del 12% y una negativa del 24%, mientras que el 22% de los encuestados dice no conocerlo o no tener opinión formada. El actual presidente de Estudiantes de La Plata se ubica así entre las figuras mejor valoradas del informe, por encima de la buena parte de los dirigentes políticos incluidos en la muestra. Por su parte Gabriel Batistuta, registra sólo un 6% de imagen positiva, un 12% regular y un contundente 71% negativa, con un 11% de no sabe/no contesta.

Lali Espósito, por ejemplo, mantuvo niveles de valoración y rechazo muy parejos: 37% de imagen positiva y 36% de negativa. En ese mismo listado también figura Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, con un 6% de valoración positiva y un 71% de imagen negativa.

Qué determinó el segmento de referentes políticos

En paralelo, la encuesta posicionó al presidente Milei como el dirigente político con mayor imagen positiva: 51%, frente a un 40% negativa. Mauricio Macri en segundo lugar, registra 50% positiva y 40% negativa. Le siguieron Patricia Bullrich con 44% positiva y 33% negativa; y Manuel Adorni, 44% positiva y 39% negativa. Más abajo se ubican figuras como Victoria Villarruel, Rogelio Frigerio y Martín Menem, mientras que los niveles de rechazo más altos corresponden a Sergio Massa, Cristina Kirchner y Myriam Bregman.

La ficha técnica detalló que el relevamiento se hizo sobre 2.281 casos efectivos, con una muestra estratificada por región, sexo y edad, y controlada por el voto en las elecciones legislativas de 2025. El trabajo fue online y abarcó personas mayores de 16 años en todo el país.