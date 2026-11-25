Hasta hace unos meses, Javier Milei se imponía en un eventual balotaje frente a Axel Kicillof, el dirigente opositor mejor posicionado. En las últimas encuestas, el Presidente quedó por debajo del gobernador bonaerense. El cambio se explica casi por completo por el vuelco hacia Kicillof de quienes antes se declaraban indecisos. El deterioro de la situación económica ayuda a entender ese movimiento. Milei conserva su piso electoral, pero ya no le alcanza para quedar arriba. Más del 60% de los consultados dijo que el sueldo no le alcanza, una expresión que el Presidente asegura no entender.

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Los datos sobre el balotaje surgen de una comparación que hizo QSocial, la consultora que dirigen Rafael Prieto y Lucas Klobovs, entre sus sondeos de febrero y octubre. En ese lapso, Milei se mantuvo en el 40%, mientras que Kicillof pasó del 33% al 45%. Así, el gobernador revirtió una desventaja de siete puntos y quedó cinco por encima del Presidente. En el mismo período, los indecisos bajaron del 27% al 15%, una caída de 12 puntos que coincidió con la suba de Kicillof. “No hubo trasvase de votos: hubo indecisos que se definieron, y casi todos para el mismo lado”, explicaron desde la consultora.

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Entre febrero y octubre, Kicillof registró sus mayores avances entre los votantes de izquierda (+38%) y los independientes (+23%). También creció entre los votantes del PRO (+13%) y, en menor medida, entre quienes habían elegido a Milei (+3%). Curiosamente, entre los electores del peronismo-kirchnerismo fue el único segmento político en el que retrocedió (-3%), aunque mínimammente. En el desglose sociodemográfico, subió entre las personas de nivel socioeconómico bajo (+21%), los mayores de 50 años (+20%), las mujeres (+19%) y quienes tenían entre 30 y 49 años (+8%).

El avance del gobernador bonaerense se explica, según QSocial, por el apoyo de quienes están disconformes con la situación económica y creen que el ajuste de Milei no traerá beneficios ni ahora ni más adelante. El descontento se ubicó en el 56% en febrero y en el 58% en octubre, con un pico del 65% en julio. Lo que cambió entre las dos mediciones fue la intención de voto dentro de ese grupo, que se inclinó por Kicillof. “Milei conserva intacto su 40% en el escenario de segunda vuelta, y lo conserva en todos los segmentos: mileístas, PRO, independientes. Pero ese 40% coincide con el tamaño del núcleo que todavía cree que el esfuerzo valdrá la pena, y ese núcleo no crece. Kicillof no le sacó votantes: ocupó el espacio que estaba indeciso dentro del 60% que ya no cree en el sacrificio”, concluyeron los investigadores.

Por su parte, Pulso Research presentó un informe basado en dos estudios nacionales, uno sobre expectativas y humor social y otro sobre hábitos de ahorro y consumo. La gestión de Milei mantuvo una aprobación del 34% y registró un rechazo del 59,6%. Las preocupaciones económicas dominaron entre los principales problemas del país. “La economía en general” encabezó la lista con el 23,3%, seguida por “la falta de trabajo” (19,4%), “la corrupción” (18,6%), “las políticas de Milei” (8,7%) y “los bajos salarios” (8,4%).

Precisamente, respecto a los salarios, un 61,1% sostuvo que no le resultaban insuficientes sumados los que respondieron "no nos alcanza, tenemos dificultades" (38,6%) y los quienes dijeron tener "grandes dificultades" (22,4%). Por otro lado, un 23,8% aseguró que "le alcanzaba justo, sin grandes dificultades" y un 12,9% al que "le alcanza bien". Milei mostró muchos problemas para entender la situación de que a la gente sus ingresos no le alcanzaban para cubrir sus gastos y que con el sueldo no llegaban a fin de mes. "No podrían vivir diez días sin comer ni beber", replicó sobre quienes decían que con sus ingresos llegaban hasta el día 20 del mes.