Una nueva encuesta mostró el descontento con el ajuste que el gobierno de Javier Milei está haciendo a las universidades nacionales. En el sondeo que la consultora Zuban Córdoba difundió este domingo, el 91% se mostró en desacuerdo con que las universidades públicas sean "un gasto innecesario".

La encuesta de Zuban Córdoba se realizó sobre una base de 1900 argentinos entre el 11 y el 13 de octubre. Cuenta con un margen de error de +/- 2.25% y un nivel de confianza del 95%.

Para el 99% de los encuestados, la educación "es la herramienta para crecer como país". En la misma línea, ante la consulta sobre si "la universidad pública ayuda a la movilidad social", el 80,7% estuvo de acuerdo, el 13,2% se opuso y el 6,1% dijo no saber.

La semana pasada, en un acto para inaugurar el nuevo nombre del ex Centro Cultural Kirchner (CCK), Milei aseguró que "la universidad pública solo les sirve a los hijos de los ricos". Esta encuesta de Zuban Córdoba lo contradice completamente, ya que ante el planteo de la afirmación de que "los pobres no llegan a la universidad", el 76,2% respondió con rechazo y solamente el 21,8% estuvo de acuerdo; el 2% contestó que no sabía.

Además, la encuesta mostró un gran rechazo al proyecto que trascendió que podría impulsar el Poder Ejecutivo para transferir las universidades nacionales a las provincias. El 58,9% dijo estar en contra de "arancelar o provincializar las universidades", el 33,3% se mostró a favor y el 7,8% restante quedó ubicado en la respuesta "no sabe".

Encuesta a 300 días del gobierno de Milei: imagen en picada y una cruda advertencia

El gobierno de Milei continúa en una fuerte caída en los niveles de aceptación y la imagen del presidente está en picada, según la consultora Explanans. Luego de 300 días de gestión, el 44 por ciento de los encuestados calificó con un 1 a la administración libertaria, de manera que prácticamente la mitad de la muestra lo desaprueba.

Los datos son parte de un reciente informe publicado por la consultora Explanans, titulado como “Hora clave. ¿Cuánto crédito tiene Milei sin mejorar el bolsillo?” La encuesta se realizó entre el 4 y el 7 de octubre pasado y analizó 6154 casos, de 25 conglomerados urbanos de todo el país, con un error muestral estimado en 1,21 por ciento.

“En estos días, Javier Milei cumplió 300 días de gestión. La primera conclusión es que la imagen presidencial se mantiene alta pero con notorios indicadores de desgaste”, sostiene el informe en las conclusiones. El 44 por ciento le puso un 1; el 2,9 lo calificó con un 2; y el 2,4, con un 3, de manera que la mitad de la muestra lo desaprueba