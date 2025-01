La encuesta que miran los jubilados ANSES: el sondeo que destruye una idea de Milei

Un estudio de dos consultoras privadas asegura que 7 de cada 10 personas está en contra de aumentar la edad jubilatoria, una de las principales medidas que quiere impulsar el presidente Javier Milei. Incluso dentro de su propio electorado, el 63,8% se opone a esa propuesta.

Las consultoras Alaska Comunicación y Tres Punto Zero realizaron una encuesta que reveló que el 71,6% de los consultados no está a favor de aumentar la edad jubilatoria, que actualmente es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Por su parte, apenas el 19,9% se manifestó a favor de esa medida y un 8,5% no sabe.

El informe también desglosa la postura de los votantes de cada uno de los candidatos en las elecciones de 2023. Lo llamativo fue que el 63,8% de quienes votaron a Milei en la primera vuelta está en contra de aumentar la edad jubilatoria. Un número incluso mayor que los 55,1% de los electores de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En tanto, entre los votantes del exministro Sergio Massa un 89% dijo estar en contra.

Las otras propuestas libertarias con las que está en contra la sociedad

De acuerdo con la encuesta, el 58,6% considera que YPF no debería ser privatizada y el 32,1% opina que tendría que pasar a manos privadas. Entre los votantes de Milei se ubicaron en oposición el 21,4%. Algo parecido sucede con la posible privatización de Aerolíneas: el 49,1% está en contra y el 45,8% está a favor. Solo si se circunscribe a los votantes de Milei, el 78,7% opina que sí.

En cuanto a la Educación Pública, el 58,7% considera que la Universidad es un derecho, mientras que el 34,9% debería ser arancelado. Entre los votantes de Milei, el 38,2% considera que debe ser gratuita.

En materia de redistribución impositiva, el 59.7% de los encuestados se manifestó a favor de un aumento de impuestos de los que más tienen y el 34,1%, en contra. En cuanto a la eliminación de subsidios a las tarifas, el 44,8% está a favor y el 43,6 en contra. En su mayoría (con el 78,6%) corresponde a votantes de Milei. En cuanto a subir la edad jubilatoria, existe un rechazo casi generalizado. El 71,6% rechaza esa medida. Incluso dentro de los votantes de Milei, el 63,8% opina que no debería subirse la edad jubilatoria.

Milei suele presentar en sus discursos como un logro haber terminado con la obra pública, a la que asocia con la corrupción. El sondeo arrojó que un 60% de los consultados rechaza terminar con las obras de infraestructura que realiza el Estado contra un 34,7% que se mostró a favor. La ausencia de obra pública es algo que se empieza a notar con claridad en provincias y municipios que buscan la manera de mantener rutas que lucen muy deterioradas u concluir construcciones que se abandonaron por la mitad.

Un tema de actualidad tiene que ver con las negociaciones paritarias. Por un lado, el Gobierno ejerce actualmente un control sobre las negociaciones porque no homologa ningún acuerdo que pueda poner en peligro las pautas inflacionarias. Por el otro, anticiparon que apuntan a un modelo de paritaria restringido, dejando de lado los acuerdos rama por rama y favoreciendo las negociaciones por empresa, lo que debilitaría a los sindicatos.

En la encuesta. un mayoritario 46,5% consideró que el Estado debía seguir interviniendo en las negociaciones paritarias para favorecer la posición de los trabajadores. En tanto, un 36,5% consideró que se trata de un acuerdo entre privados en el que el Estado no debe intervenir. Aquí también, curiosamente, una buena porción de los electores de Milei en octubre pasado -un 35,8%- se inclinó por la participación estatal en las negociaciones.