El peronismo alcanzaría el 41% de intención de voto frente al 37,8% de La Libertad Avanza (LLA) en un escenario electoral de cara a 2027, según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba. La medición muestra una disputa polarizada entre los dos principales espacios políticos, que aumentaron sus porcentajes respecto de septiembre, mientras disminuyó la cantidad de indecisos.

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El estudio se realizó sobre una muestra de 1.600 personas mayores de 16 años de la Argentina, mediante una metodología 100% online. El trabajo de campo se desarrolló entre el 16 y el 19 de octubre de 2026. La consultora informó un margen de error muestral de ±2,45% y un nivel de confianza del 95%.

El relevamiento de Zuban Córdoba presenta dos escenarios de intención de voto. En el primero, con una oferta electoral más amplia, el peronismo obtiene el 36,6%, mientras que La Libertad Avanza reúne el 31,5%. En esa misma medición, el PRO alcanza el 5,6% y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), el 5,5%. Por su parte, el 13% de los encuestados respondió que no sabe a qué espacio votaría.

Sin embargo, cuando se reduce la oferta electoral, la distancia entre los dos principales espacios se acorta y la competencia se concentra en torno al peronismo y LLA. En ese escenario, el espacio peronista llega al 41% de intención de voto, frente al 37,8% de La Libertad Avanza. El FIT-U registra un 5,9%, mientras que el porcentaje de indecisos asciende al 15,3%.

Uno de los datos destacados del informe es que tanto el peronismo como LLA mejoraron sus números en el último mes medido. En el escenario de oferta electoral reducida, el peronismo pasó del 35,9% en septiembre al 41% en octubre. La Libertad Avanza también creció: pasó del 35,1% al 37,8% en el mismo período. Al mismo tiempo, la proporción de indecisos cayó del 22,6% al 15,3%.

Axel Kicillof encabeza la imagen positiva entre los dirigentes

La encuesta también midió la imagen de distintos dirigentes políticos y ubicó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el primer puesto de la lista de imagen positiva, con el 46%. En segundo lugar aparece Myriam Bregman, con el 45,3%, seguida por Patricia Bullrich, que alcanza el 43%. Cristina Fernández de Kirchner registra un 42,5%, mientras que Sergio Massa obtiene el 35,5%.

El presidente Javier Milei, por su parte, registra un 34,9% de imagen positiva, de acuerdo con los resultados difundidos por la consultora.