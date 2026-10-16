Elige tu propia lealtad: el mapa de los diferentes festejos peronistas

El Día de la Lealtad peronista se celebrará en distintos actos desplegados por la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. De esta manera habrá 4 encuentros peronistas que reunirá a distintos diferentes espacios del justicialismo. Desde el Partido Justicialista bonaerense, a cargo de Axel Kicillof convocaron a un acto el sábado a las 11 de la mañana en La Matanza. Será en el Centro de eventos culturales y deportivos "Juan Domingo Perón", en Juan Manuel De Rosas 16780, González Catán.

{{{htmlAmp}}}

Por su parte, La Cámpora movilizará al domicilio de Cristina, en San José 1111. Bajo el lema "Lealtad a Perón, a Cristina, al pueblo", a partir de las 150.30 horas el kirchnerismo más puro dirá presente en el emblemático balcón de la ex Presidenta. El gran ausente de la jornada será Máximo Kirchner, quien estará en Chaco junto al senador nacional, Jorge Capitanich. Ambos dirigentes compartirán escenario en el Club Juventud de Resistencia a las 11.30 horas. El evento cierra la "Semana de la Cultura Peronista" organizada por el PJ chaqueño.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires también tendrá su foto aparte. El espacio, conformado por Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban "Tito" Sanzio (Baradero), hará un encuentro a las 18 horas en la casa del PJ de Moreno, en Juan Bautista Alberdi, 49.

En tanto, desde el Frente Renovador detallaron a El Destape que "no habrá un gran acto", sino que se definió que "se festeje con los compañeros en cada distrito sin un acto centralizado". Amén de ello, la presencia de Sergio Massa en alguno de los encuentros narrados es una incógnita.

Finalmente, la CGT celebrará los 81 años del Día de la Lealtad este viernes a partir de las 16 horas. El encuentro será en la sede de Azopardo 802. El slogan para la convocatoria es "lealtad al trabajo, lealtad a la producción, lealtad al desarrollo, lealtad a la soberanía nacional y lealtad a la Justicia social". Y además citaron al Papa Francisco al recordar la frase: "El trabajo es un derecho fundamental para la dignidad de una persona".