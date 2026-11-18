Elecciones en Neuquén 2027: cuándo son, qué se vota y cómo consultar el padrón provisorio

Neuquén comenzó su camino hacia las elecciones 2027 y la Justicia Electoral habilitó el padrón provisorio para que los ciudadanos lo revisen antes de que se cierre la lista definitiva. Se trata de los primeros comicios que se realizarán en el país y que abrirán el calendario electoral.

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Cuándo son las elecciones en Neuquén 2027

Las elecciones provinciales se realizarán el domingo 14 de febrero de 2027, por lo que serán separadas de los comicios nacionales. La votación se realizará con Boleta Única Electrónica, el sistema que ya se utilizó en las últimas elecciones provinciales.

¿Qué se vota en Neuquén en 2027?

Durante los comicios, los ciudadanos deberán votar:

Se elegirá gobernador y vicegobernador para el período 2027-2031.

Se renuevan las 35 bancas de la Legislatura.

Los consejeros escolares.

Además, en el ámbito local habrá elecciones de intendentes y concejales en 13 municipios. Entre ellos se encuentran Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Chos Malal, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. También se votarán autoridades de comisiones de fomento.

Por otro lado, Villa Meliquina, en las inmediaciones de San Martín de los Andes, elegirá por primera vez a sus propias autoridades. Figueroa dispuso por decreto la creación de su comisión de fomento, cuyo presidente y suplente se definen en esta elección. Además, el mismo 14 de febrero se realizará un referéndum popular.

Cómo consultar el padrón provisorio en Neuquén

La consulta se puede realizar en la web oficial padron.jusneuquen.gov.ar, habilitada para las Elecciones Provinciales 2027. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar el número de DNI, sin puntos ni comas.

Seleccionar el género: masculino, femenino o no binario.

Hacer clic en “Buscar”.

Una vez que aparecen los datos, conviene controlar dos cosas claves: que el domicilio sea el actual y que el ejemplar del DNI sea el correcto, es decir, la letra que identifica la versión del documento, coincida con el que se posee. Un cambio de domicilio sin registrar o un documento renovado que no figura pueden generar inconvenientes el día de la votación.

Los pedidos de corrección se presentan online, desde el mismo sistema de consulta, y el plazo vence el 11 de diciembre. Después de esa fecha, la Justicia Electoral depura los datos y publica el padrón definitivo, que es el que se utiliza en las mesas de votación.

El listado se armó con datos registrados hasta el 17 de octubre. Por eso, quienes cambiaron de domicilio o renovaron el DNI con posterioridad deben revisar especialmente su situación.