Elecciones Corrientes

Elecciones en Corrientes 2025: quiénes son los candidatos a gobernador, la lista completa

El domingo 31 de agosto los correntinos deberán elegir a su nuevo gobernador y la disputa estará entre siete alianzas diferentes. Quiénes son los candidatos.

25 de agosto, 2025 | 20.49

El próximo domingo 31 de agosto se realizarán las elecciones en Corrientes, donde además de renovar la Legislatura provincial y los correntinos deberán elegir a su nuevo gobernador y vicegobernador. La carrera la disputan siete frentes ¿Quiénes son los candidatos?

Elecciones Corrientes 2025: quienes son los candidatos a gobernador

En estas elecciones los correntinos deberán elegir su nuevo gobernador y vicegobernador. Y, además, deberán elegir cinco senadores provinciales con tres suplentes y quince diputados provinciales titulares y ocho suplentes, quienes reemplazarán a los que finalizan sus mandatos el 10 de diciembre de 2025.

A finales de julio, las diferentes alianzas políticas oficializar sus fórmulas para competir por la gobernación. Así los candidatos son:

Vamos Corrientes

  • Candidato a gobernador: Juan Pablo Valdés se trata del hermano del actual mandatario Gustavo Valdés
  • Candidato a vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard, el actual vice que buscará revalidar su cargo
    Juan Pablo Valdés es el candidato de Vamos Corrientes y hermano del actual mandatario Gustavo Valdés

La Libertad Avanza

  • Gobernador: Claudio Lisandro Almirón, actual diputado nacional por La Libertad Avanza
  • Vicegobernadora: Evelyn Karsten, se desempeña como secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados
    Claudio Lisandro Almirón es el candidato de La Libertad Avanza

Partido De la Esperanza

  • Gobernadora: Adriana Leila Vega, quien estudió abogacía en Universidad Nacional del Nordeste
  • Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza, también es abogado

Partido Ahora

  • Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero, es abogado y se define como “libertario”.
  • Vicegobernadora: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

  • Gobernador: Horacio Ricardo Colombi, fue gobernador en el período 2009-2017 
  • Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo, actualmente se desempeña como senador provincial

Cambiá Corrientes

  • Gobernadora: Sonia Beatriz López, actualmente es diputada y, de acuerdo a sus redes, presidenta del Partido Comunista de la provincia
  • Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago, se desempeña como médico cirujano

Limpiar Corrientes

  • Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa, actual Intendente de la localidad de Paso de los Libres.
  • Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano, actualmente es diputado provincial.

¿Puede haber balotaje en Corrientes?: cuándo sería

En caso de que la ninguna de las fórmulas supere el 45% de los votos, la segunda vuelta está prevista para el próximo 21 de septiembre. El Artículo 156° de la Constitución provincial explica: “Si la fórmula que resulta ganadora en la primera vuelta hubiera obtenido más del cuarenta y cinco por ciento (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como Gobernador y Vicegobernador de la Provincia”.

Además, determina que los candidatos serán electos si obtienen el 40% de los votos afirmativos emitidos y si existe una diferencia mayor al 10% respecto a la segunda fórmula.

Cómo saber dónde voto en Corrientes 2025: conoce el padrón electoral provincial

Los correntinos pueden consultar el padrón electoral 2025 de manera virtual a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. El paso a paso es muy simple:

  1. Ingresar la página oficial la Junta Electoral correntina.
  2. Completar el número de DNI del votante.
  3. Seleccionar el género correspondiente
  4. Seleccionar “Consultar”.

