En el primer test electoral, Weretilneck se juega todo en Bariloche y busca ratificar su liderazgo en Río Negro

Con 100 mil electores, el gobernador Alberto Weretilenck va con alianza junto al intendente Walter Cortés para ganar la elección del domingo 1° de noviembre en la que se elegirá a 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica Municipal escrita en 1986 y actualizada hace ya 20 años. Así competirán contra el peronismo, encabezado por Andrea Galaverna, y La Libertad Avanza, que consolidó un frente junto al PRO y otros partidos provinciales. El resultado será el primer test de las alianzas que empiezan a ordenarse para 2027.

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Para el actual mandatario la apuesta tiene un componente propio: selló una alianza con el intendente Walter Cortés, que no pertenece a su partido y que mantiene un conflicto abierto con su propio Concejo Deliberante. Haciendo Bariloche une al Partido Unión y Libertad (PUL) de Cortés con Juntos Somos Río Negro está encabezada por Yanina Sánchez.

El pasado 17 de septiembre, consultado sobre su papel en la campaña, Weretilneck marcó distancia. “Como gobernador no estoy ni en el diseño, ni en la organización, ni en el reglamento de la campaña”, afirmó a medios locales, y agregó: "No es una campaña provincial en la que yo tenga que intervenir”.

Sin embargo, el 21 de octubre, en un acto en la ciudad, respaldó sin matices el programa de la lista oficialista: “Estoy de acuerdo con absolutamente todas las propuestas”.

En el mismo acto anunció un paquete de obras para Bariloche que consisten en un convenio con Camuzzi por más de 2,5 millones de dólares para llevar gas al hospital Ramón Carrillo y reforzar las avenidas Bustillo y Pioneros, el asfaltado de tres kilómetros de la Ruta Provincial 82, contratos de agua para los barrios Jockey Club y 2 de Agosto, cloacas para Nuestras Malvinas y 1.200 millones de pesos provinciales para el cemento del plan de asfalto municipal.

Las propuestas

Las propuestas centrales del oficialismo tocan la estructura de poder del municipio: reducir el Concejo Deliberante de 11 a 7 concejales, con el argumento de bajar el gasto público; otorgar al intendente la facultad de convocar referéndums de cumplimiento obligatorio hasta dos veces por año; exigir diez años de residencia en la ciudad para acceder a cargos públicos; y fijar que el 40% del presupuesto municipal se destine a obra pública.

Weretilneck respaldó expresamente la reducción del Concejo. Sostuvo que el cuerpo debe achicarse para ganar “mayor agilidad” y que no debe tener mayorías especiales que traben la gestión del intendente. Las dos propuestas de fondo coinciden con los puntos donde Cortés viene chocando con el Concejo.

En agosto de 2025, el intendente faltó a una citación obligatoria de la comisión Legislativa, equivalente a una interpelación, y envió en su lugar a un asesor que los concejales no aceptaron como interlocutor. El conflicto giraba en torno a un referéndum que Cortés había convocado por su cuenta sobre una decena de temas, entre ellos un gravamen a los turistas, la tala de los pinos de la Costanera y la eliminación de sueldos municipales para quienes tienen licencia gremial. Concejales, sindicatos y organizaciones sociales pidieron su anulación, y en el recinto se mencionaron el juicio político y la revocatoria de mandato como caminos posibles.

Los detalles de la elección

La facultad de convocar referéndums que entonces se discutía es la que la reforma le otorgaría de manera expresa. Y la destitución de un intendente requiere hoy 8 de los 11 votos del Concejo: si el cuerpo pasa a 7 miembros, cambia la aritmética de ese control. Son 13 listas por boleta única de papel.

El peronismo se presenta con la alianza que encabeza Andrea Galaverna, médica, docente y ex defensora del Pueblo de Bariloche, integrada por el PJ, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Incluyendo, Comunidad Organizada y Tres Banderas. Propone crear un órgano de control ciudadano, que el Tribunal de Contralor quede en manos de la oposición, garantizar representación territorial en el Concejo y dar jerarquía a las delegaciones barriales.

La Libertad Avanza en Bariloche reúne al PRO, el Movimiento de Apertura Democrática y Bariloche Unido, con la adhesión de LLA y CREO. La encabeza Martín Govetto, abogado y ex fiscal, que propone incorporar la ficha limpia modificando el artículo 26, exigir secundario completo para cargos públicos e introducir el balotaje municipal. Sobre la reducción del Concejo marcó distancia del oficialismo: dijo que defiende la división de poderes y que se opone a disminuir el poder de cualquiera de ellos.

El radicalismo compite junto a la Coalición Cívica-ARI en Acuerdo Cívico x Bariloche, con el ex intendente Marcelo Cascón. Completan la oferta el partido provincial Primero Río Negro, con Carlos Aristegui; cinco fuerzas vecinalistas, entre ellas el Movimiento Vecinal por Bariloche del ex diputado nacional Osvaldo Nemirovsci y Podemos Bariloche de Pablo Chamatrópulos; y dos listas de izquierda.

El armado libertario en la ciudad lo condujo el senador nacional Enzo Fullone, que asumió en diciembre de 2025 en reemplazo de Lorena Villaverde y se convirtió en la principal figura de LLA en la provincia. Fullone trabaja en una fórmula provincial para 2027 junto al diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex intendente de Cipolletti, que se afilió a LLA en junio de 2026 y no oculta su aspiración a la gobernación. Ambos definieron reservar la vicegobernación para un referente de Bariloche, con el argumento de fortalecer el distrito de mayor peso electoral de Río Negro.