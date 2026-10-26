Torres, Weretilneck y Figueroa inauguraron una obra de gas que beneficiará a 25 localidades de la Patagonia

La puesta en funcionamiento de la planta completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien participó de manera remota, encabezó en Comodoro Rivadavia la inauguración de la Planta Compresora Holdich, una obra estratégica para ampliar el abastecimiento de gas natural en la Patagonia.

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La puesta en funcionamiento de la planta completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, que permitirá mejorar el abastecimiento de gas natural en 25 localidades de las tres provincias.

El sistema comprende más de 1.700 kilómetros de cañerías y abastece a unas 124.500 familias. Debido a su saturación, desde 2022 se encontraban suspendidas las nuevas conexiones. Con las obras finalizadas, se habilitan 12.500 factibilidades de conexión, de las cuales ya se concretaron 4.420 incorporaciones de nuevos usuarios.

Torres: “Hay obras que tal vez no son visibles, pero son las que más falta hacen”

Durante la inauguración, Torres destacó el trabajo conjunto entre las provincias, el Estado nacional, los bancos provinciales y el sector privado para concretar una obra que permaneció inconclusa durante años.

“Frente a esas obras que quedaron inconclusas, teníamos dos opciones: la primera y más fácil, que era patear la pelota hacia afuera, y la segunda, juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo podíamos apalancarnos financieramente para hacer esas obras”, señaló.

El mandatario remarcó el impacto concreto de la inversión en las familias patagónicas: “Muchas familias gastan entre 500 mil y 700 mil pesos mensuales para calefaccionarse a leña, con todo lo que eso implica en lo sanitario y en la calidad de vida, y realmente el salto de calidad de una familia que pasa de la leña al gas es la verdadera movilidad social ascendente; el resto son discursos pomposos”.

Además, destacó que Corcovado podrá alcanzar el 100% de cobertura domiciliaria de gas y que, en menos de un año y medio, más de 3.800 familias chubutenses estarán conectadas a la red.

“Hay obras como esta que tal vez no son visibles, pero son las que más falta hacen”, sostuvo Torres, y agregó: “Este es un acto de justicia, pero también es federalismo; y, sobre todo, es hacerse responsable cuando a uno le toca gobernar y resolver problemas”.

Weretilneck destacó el trabajo conjunto de las provincias

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la iniciativa de Torres y el acuerdo alcanzado entre los gobiernos provinciales, las entidades financieras y Camuzzi.

“A partir de la convocatoria de Nacho, nos sentamos todos en la misma mesa, trabajamos para buscar definiciones y, con la participación de los bancos y del sector privado a través de Camuzzi, nos pusimos esta obra al hombro y, en menos del tiempo previsto, hoy estamos celebrando este logro”, expresó.

Asimismo, recordó que la Patagonia provee el 90% del gas del país y sostuvo que “hoy estamos repotenciando el federalismo, nuestras decisiones son escuchadas y las causas comunes vuelven a reunirnos a los patagónicos”.

Figueroa: “El trabajo conjunto nos permite brindar soluciones”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó mediante un mensaje en video y destacó la cooperación entre las tres provincias.

“Quiero enviar un fraternal abrazo y destacar el trabajo conjunto que nos permitió terminar este gasoducto, que durante años fue postergado. Esta labor mancomunada nos permite brindarle soluciones a nuestra gente”, expresó.

Una obra para ampliar el acceso al gas

La repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico comprendió tres intervenciones: la interconexión con el Gasoducto General San Martín, finalizada en 2025 después de dos décadas sin avances; la instalación de las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa, culminada en abril de 2026; y la puesta en funcionamiento de Holdich.

Con estas obras se amplía la capacidad del sistema y se habilitan nuevas conexiones domiciliarias, además de mejorar las condiciones de abastecimiento para escuelas, hospitales y nuevos desarrollos habitacionales de las localidades patagónicas.