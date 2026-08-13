Elecciones 2027: Karina Milei y Pareja inauguraron una sede en San Telmo para disputar PBA

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional Sebastián Páreja inauguraron una nueva sede de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires. El local partidario elegido por la hermana del presidente Javier Milei para la tropa bonaerense está ubicado en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires.

“Este lugar también es especial porque estamos a pocos metros de Parque Lezama. Acá Javier cerró su campaña de 2021 y, hace dos años, hicimos el primer acto de La Libertad Avanza ya constituida como partido en todo el país. Estar cerca de Lezama es recordar de dónde venimos”, explicó Karina Milei, respecto a la elección de la sede.

La nueva sede cuenta con aulas y espacios de trabajo destinados a reunir a dirigentes y equipos, capacitar nuevos cuadros y fortalecer el trabajo político y territorial en los 135 municipios bonaerenses. Desde el partido violeta, se informó que "la cercanía con la Ciudad también permite que la sede sea un punto de encuentro para los miles de bonaerenses que todos los días se trasladan a Capital para trabajar, estudiar o realizar sus actividades".

“El objetivo es encontrarse, capacitarse, trabajar y formar dirigentes capaces de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia y mejorar el metro cuadrado de cada bonaerense”, destacó la titular del partido LLA a nivel nacional. A la salida del acto, ante la consulta del diario La Nación, Karina Milei afirmó: “Vamos a seguir trabajando por mejorar cada lugar de cada argentino. Por todos los argentinos vamos”.

Por su parte, Pareja, titular del partido violeta en la provincia de Buenos Aires, afirmó: “Para todos los que somos parte de LLA en la Provincia, hoy es un día que marca otro hito histórico. En esta sede nos formaremos y capacitaremos, trabajaremos en el diseño de nuestro plan de gobierno y tendremos un espacio para encontrarnos y definir el camino de nuestra propuesta electoral. Contar con la presencia de Karina, como siempre, es una demostración de que nuestro rumbo es el de Javier Milei y nuestra tarea, llevar su transformación a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires”.

En la previa, el armador mileista en territorio bonaerense, señaló ante los medios presentes que "el espíritu nuestro es reelegir al Presidente de la Nación" y por su parte "ganar la Provincia", para reafirmar la vocación de LLA de confluir en un frentre con el PRO.

"Ganar la provincia se va a hacer, seguramente, haciendo un acuerdo con el PRO, con el vecinalismo, con sectores del radicalismo que quieran acompañar y de esa manera vamos a llegar a un frente electoral", cerró. Al acto asistieron diputados nacionales, senadores y diputados bonaerenses, concejales y dirigentes.