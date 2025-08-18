Virginia Gallardo, Porcel Jr. y el Turco García: los famosos que competirán en las elecciones legislativas nacionales 2025

Tras el cierre de listas nacionales de cara a las elecciones legislativas nacionales 2025, se conocieron los famosos de la farándula y el deporte que participarán en los comicios de este año. Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Claudio “el Turco” García, Karen Reichardt y Sergio "Tronco" Figliuolo estarán en las boletas.

Las celebridades participarán en las distintas boletas de los diversos espacios políticos que competirán en las elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo el próximo 26 octubre en todo el país. Una por una, las figuras ajenas a la política pero famosas que sorprendieron al postularse para cargos y los comicios legislativos de este año:

Virginia Gallardo : La ex vedette y columnista televisiva, será candidata de La Libertad Avanza por Corrientes. La ex novia de Ricardo Fort y bailarina es amiga del presidente Javier Milei, quien le dio clases de economía.

Jorge Porcel Junior: El hijo del famoso humorista Jorge Porcel se presenta como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, que lleva a Marcelo Peretta a la cabeza.

“El Turco” García: El ex futbolista irá de candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires . Surgido en Huracán, alcanzó su pico de rendimiento a principios de los 90 en Racing, lo cual lo llevó a jugar en la Selección que dirigía Alfio Basile. Tras su retiro cayó en la adicción a las drogas, de lo cual logró recuperarse.

Karen Reichardt: Irá en los primeros puestos de la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Actúo en programas de televisión cómicos de principios de los noventa y fue tapa de la revista Playboy. Tiene vínculo personal con el presidente Javier Milei.

Sergio "Tronco" Figliuolo: se trata de Sergio Figliuolo, popularmente conocido como Tronco, el productor de televisión y socio de Alejandro Fantino será candidato en lugar número 11 en la lista de LLA por la Provincia de Buenos Aires.

Cronograma electoral nacional: las fechas más importantes

Las elecciones están reguladas por la Cámara Nacional Electoral (CNE), encargada de garantizar el cumplimiento del cronograma y de la normativa electoral. En ese sentido, el organismo judicial estableció las siguientes fechas importantes a nivel nacional:

7 de agosto: fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas.

17 de agosto: vencimiento del plazo para la registración de candidatos.

27 de agosto (60 días antes de la elección): fin del plazo para la conformación de listas de candidatos e inicio de la campaña electoral.

17 de septiembre: designación de autoridades de mesa.

1 de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.

24 de octubre (dos días antes de la elección): fin de la campaña electoral.

26 de octubre: Elecciones generales.

28 de octubre: Inicio del escrutinio definitivo.

25 de diciembre: Fin del plazo para justificar la no emisión del voto.

1 de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.

