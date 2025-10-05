Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba muestra el rechazo al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en medio del escándalo por su vínculo con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Según el estudio, la amplia mayoría piensa que Espert debe bajarse de las elecciones.

Para el sondeo, la consultora habló con 1.900 argentinos mayores de 16 años entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. El margen de error informado fue del +/- 2,25% y el nivel de confianza, del 95%.

Sobre el final de la encuesta, Zuban Córdoba midió la imagen del candidato del oficialismo de Javier Milei: la percepción negativa sobre Espert es del 71,4% y el 26,4% posee una imagen positiva del diputado. El 1,6% dijo no tener una opinión formada y solamente el 0,6% respondió que no lo conoce.

Para el 63,7%, Espert es culpable de las acusaciones que le cayeron en los últimos días, mientras que el 21,6% lo considera culpable. El 14,7% quedó encasillado en la opción "no sabe".

Además, el 76,3% señaló que la situación de Espert afecta negativamente al Gobierno; solamente para el 14% las acusaciones sobre el diputado tienen impacto positivo sobre la gestión de Javier Milei.

La credibilidad de Espert y su candidatura

Por otra parte, el 68,6% opinó que el economista que admitió haber recibido una transferencia por 200 mil dólares de Fred Machado no es "creíble", característica que solamente le atribuyó el 27,9%. El 3,6 contestó que no sabía.

Al final, la consultora midió la opinión de los argentinos sobre lo que debería hacer Espert de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, fecha en la que se elegirán diputados nacionales. Allí, el resultado fue contundente: el 62,9% opinó que el economista debería bajar su candidatura y nada más que el 30,4% de los encuestados por Zuban Córdoba expresó que debería mantenerla a pesar del escándalo. El 6,7% eligió no inclinarse por ninguna de las opciones planteadas por el sondeo.