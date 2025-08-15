Carlos Tomada respaldó a Victoria Montenegro al borde del cierre de listas en CABA

En un clima político atravesado por negociaciones de último momento, la legisladora porteña Victoria Montenegro recibió este jueves un espaldarazo de cara al cierre de listas: el exministro de Trabajo durante los 12 años que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Tomada, respaldó públicamente su eventual candidatura a diputada nacional. Lo hizo en un acto masivo en la sede de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, donde más de 600 personas colmaron el auditorio para escuchar a la legisladora.

“Un grupo de compañeros impulsamos la candidatura de Victoria y en 48 horas ya habíamos juntado más de mil firmas. A partir de allí es enorme la cantidad de dirigentes y agrupaciones que se han sumado. Nadie puede desconocer esta candidatura”, aseguró Tomada durante el evento, que también contó con la presencia de referentes como Hugo Yasky, Cristina Camaño, Carmen Arias y dirigentes sindicales y de derechos humanos. Se trata de dirigentes que hoy se encolumnan detrás del armado del gobernador Axel Kicillof.

De hecho, la legisladora y referente en derechos humanos es una de las caras visibles en la Ciudad de La Patria es el Otro, el frente de agrupaciones que lidera Andrés "Cuervo" Larroque. Montenegro habló de la necesidad de “elegir representantes del pueblo” y criticó duramente al gobierno nacional: “Este Gobierno ataca a las personas con discapacidad. Nuestra obligación es volver a contarlo todo”.

El acto se realizó en un momento estratégico, a solo días del cierre de listas, y en medio de fuertes discusiones internas en el peronismo porteño. Según reveló El Destape, aún no está definido quién encabezará la boleta de diputados nacionales por la Ciudad. Si bien se confirmó la unidad del espacio tras una reunión entre Cristina Kirchner y el operador peronista porteño Juan Manuel Olmos, los nombres de Matías Lammens y Gisela Marziotta fueron descartados, y se barajan otras figuras como Lucía Cámpora y Carlos Heller para completar los primeros lugares de la lista. La primera es la secretaria general de la organización La Cámpora y el segundo es actual diputado y presidente de Partido Solidario.

En ese marco, el posicionamiento de Montenegro cobró fuerza esta semana en medio de una danza de nombres que aún no termina de definirse. Con la Ciudad renovando 13 bancas, de las cuales tres podrían quedar para el peronismo, la disputa por los primeros lugares es clave.