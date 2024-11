Bullrich hace un scrum con intendentes PRO para el armado de Milei en 2025

Con el cierre del año y en vísperas de un 2025 clave para el futuro de Javier Milei, Patricia Bullrich aceita vínculos con intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires para robustecer el armado libertario de cara a las elecciones legislativas. Es un territorio en el que el peronismo es fuerte y La Libertad Avanza no debe descuidar. Con la incorporación de la Boleta Única Papel que cambió el escenario bonaerense, el bullrichismo busca organizar el trabajo por secciones para bloquear al macrismo y aislarlo.

El martes se dio una foto política que evidenció la buena sintonía de varios intendentes del PRO de la Primera Sección que hasta la última elección se mostraban cerca de Macri y hasta alguno trabajando para Horacio Rodríguez Larreta. En San Isidro, el local Ramón Lanús recibió a la ministra de Seguridad en el marco de la entrega de 33 patrulleros para el municipio.

No estaban solo ellos. El acto lo aprovecharon para mostrarse junto a los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jaime Méndez (San Miguel). También estaba allí Joaquín de la Torre, senador bonaerense y ex intendente de San Miguel que tiene un estrecho vínculo con el gobierno nacional pese al frustrado paso de su hijo por el Ministerio de capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

De acuerdo a lo que supo El Destape desde el entorno de uno de los intendentes es que entre estos tres intendentes todavía no hay una mesa de trabajo definida y con un plan de acción sino una “buena sintonía” para empezar a consolidarse en la Primera Sección. “Están empezando a hacer un poco de sinergia”, apuntaron.

En términos deportivos y haciendo alusión al deporte característico de esa zona de la provincia, graficaron que los tres pretenden “hacer un scrum” en sociedad con el Gobierno y con el objetivo de disputar la lapicera de esa sección en la que también se encuentra Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO con una silla en la mesa chica de Macri. Todavía no se habla de nombres para encabezar listas, pero en esa seccional el objetivo es que estos tres intendentes muestren músculo para ser ellos quienes puedan poner nombres en el marco de una unidad con libertarios que no necesariamente implique ir a una PASO.

Los intendentes de esa sección trabajan con la premisa de que “el PRO está complicado” y que de cara a los comicios "Macri tiene un escenario muy difícil" para poder ganar la pulseada en la negociación por la estrategia electoral que en ese territorio comanda Karina Milei a través del armador Sebastián Pareja. Por ello, creen que a Macri solo le va a importar cuidar la Ciudad de Buenos Aires y que no buscará pelear por el resto de las provincias. “Con tal de que no le pisen la Ciudad, va a entrar las provincias”, deslizaron.

Así, el tridente Valenzuela, Lanús y Méndez comenzó a esbozar una idea de trabajo conjunto. La buena sintonía y el contacto fluido con el Gobierno ya existía. De hecho, Valenzuela es asiduo visitante de la Casa Rosada y es el ferviente precursor de la fusión entre el PRO y los libertarios. Mientras que Lanús mantiene mayor distancia y en su equipo aseguran que solo tiene buena coordinación con ministros como Luis Caputo y Federico Sturzenegger que, como la propia Bullrich, participaron de la gestión de Macri. Para mostrarse alineado, con el ministro de Desregulación anunció que San Isidro eliminación de 400 tasas para reducir burocracia estatal y simplificar trámites.

Pese a que tanto el sanisidrense y el tresfebrerense tienen en común que trabajaron junto a Larreta y ahora la simpatía con Milei, desde el entorno del primero buscan despegarlo del segundo como para evitar dejarlo completamente asociado a Gobierno. “Acompaña y muestra coordinación, pero no es 100% violeta”, explicaron. Una manera de decir que tiene todavía la camiseta dividida en dos y que el color amarillo todavía lo tiene.

“Cree que el PRO y La Libertad Avanza tienen que ir juntos, pero no ve al PRO terminado”, aclararon y sostuvieron que mantiene diálogo con Macri pese a que expresó su descontento con la decisión de no respetar el acuerdo de unidad que se había alcanzado en marzo y que implicaba que Bullrich iba a presidir la Asamblea General del partido. Por eso, aseguran fuentes partidarias, decidió alejarse de la nueva estructura aunque el diálogo “está perfecto” con el ex Presidente.

Esta foto y los futuros movimientos de estos intendentes de la Primera Sección se dan en el marco de que creen que Axel Kicillof terminará desdoblando las legislativas ante la evidencia de que el año pasado cuando la Ciudad de Buenos Aires realizó las concurrentes hubo malestar y quejas por parte del electorado por las demoras que ocasionó la compleja jornada.