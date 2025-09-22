Alfonsín, a lo Wes Anderson: presentó un "manual ilustrado" para votar con la Boleta Única de Papel

En un video que rápidamente generó repercusiones y parodias en redes sociales por su estética visual y tono narrativo, Ricardo Alfonsín lanzó un llamativo video de cara a las elecciones de octubre. El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur presenta el “Manual ilustrado: Ricardo Alfonsín en la Boleta Única de Papel”, con el objetivo de explicar el funcionamiento del nuevo sistema electoral en la provincia de Buenos Aires.

El video inicia con una escena que parece salida de una película de Wes Anderson: planos simétricos, colores pasteles, movimientos suaves de cámara y una cabina telefónica como elemento central. Allí, Alfonsín atiende un llamado ficticio y dice: “¿Qué hacés, muñeco? No paran de llamarme para saber cómo hay que votar en octubre. Vení que te explico”. Esa frase y el tono informal marcan el estilo general de la pieza, que mezcla pedagogía con guiños cinematográficos.

Más allá de la estética, el propósito del video es claro: informar a los votantes bonaerenses sobre cómo utilizar por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). A lo largo de la pieza, Alfonsín contrasta el viejo sistema de múltiples boletas con el nuevo formato unificado, donde todas las opciones se encuentran en una sola papeleta. Sentado en un sillón, con imágenes que refuerzan el tono explicativo, destaca: “En el centro nos vas a ver enseguida: lista 305, casillero rojo, Proyecto Sur. Y vas a ver nuestras caras”.

Grabado en un hotel clásico de Bahía Blanca, durante una gira por la sexta sección electoral, el video no solo busca informar, sino también transmitir valores ligados a la tradición alfonsinista: honestidad, coherencia, democracia, diálogo y empatía social. El cierre del video refuerza esa línea con una imagen de Alfonsín junto a Marina Cassese, y la leyenda: “Vuelve Alfonsín, candidato a diputado, provincia de Buenos Aires, Proyecto Sur”.

La campaña visual retoma una estética ya presente en otras piezas anteriores de Alfonsín, que buscan diferenciarse por su creatividad y cercanía con el electorado. En la lista lo acompañan figuras como Marina Cassese (ex diputada), Gustavo López (FORJA) y Martín Canay (Partido Socialista).

Al cruce de Milei

Mientras que en las redes sociales el “Alfonsín Wes Anderson” se convirtió en uno de los mayores comentarios del fin de semana, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín también salió al cruce en su primer spot de campaña a las formas de Javier Milei. Con un tono cauto, se diferenció de los insultos y ataques verbales del libertario a los opositores, periodistas y todo aquel que cuestione su plan económico.

"Vivimos tiempos en los que los valores por los que tanto luchamos son menospreciados, relegados. Esto no puede terminar bien, tenemos que detenerlo", comenzó el radical. "Fuimos nosotros, nuestra generación, los que lucharon por esos valores y que hicieron posible de la democracia, de la vida y la paz en Argentina", cerró.