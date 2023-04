Wado de Pedro habló como candidato y propuso un plan de producción con empleo de calidad

El ministro del Interior contó cómo es el plan de desarrollo productivo diseñado con los gobernadores y apuntó a la oposición por generar desesperanza.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, habló como candidato a presidente y dio detalles del proceso de desarrollo productivo diseñado con los gobernadores. El funcionario propuso un plan de producción con empleo de calidad.

"No solo no estamos condenados al sufrimiento sino que todo el mundo habla del potencial que tiene la Argentina con el gas, con YPF, con Vaca Muerta, con el Litio, con el campo, con las economías del conocimiento, con la pesca", arrancó el ministro en una entrevista con El Destape Radio. Reveló parte de sus ideas sobre el futuro de Argentina: "Todo el mundo habla de eso. ¿Cómo puede ser que todos hablan de que tenemos potencial, que tenemos recursos que podemos industrializar, que podemos generar empleo? Lo que están diciendo, si es que nos están proponiendo sufrimiento, es que todos esos recursos se lo van a quedar unos pocos. Nuestra propuesta no es una propuesta, es una filosofía, es nuestra forma de ser, de sentir y de hacer. Somos argentinos y la Argentina tiene que ser para los argentinos".

Wado dijo: "Nosotros proponemos, como siempre, y yo vengo trabajando hace 3 años con los gobernadores y gobernadoras, en un plan de desarrollo productivo, donde la salida sea otra. Donde la salida tiene que ver con un Modelo productivo, argentino, Nacional, que funcionó. Que funcionó con Néstor, con Cristina, con el peronismo". Y cuestionó los planes de la oposición: "Empiezan a difundir conceptos, ideas y valores que tienen que ver con maximizar las ganancias, en algunos sectores pequeños de poder y que la gente termina votando en contra de sus propios intereses".

Sobre la geopolítica que él observa, reflejó: "Hoy lo que uno ve es que también se empieza a dar una discusión cuando proponen dolarización. También vemos que los Brics están discutiendo si hacer una moneda nueva, con lo cual estamos en una discusión a nivel mundial pospandemia donde se está discutiendo un nuevo orden". Dejó un mensaje desde el peronismo sobre lo que se viene en la elección de este año: "Uno con valores y con una filosofía y con amor a la bandera y a la patria se equivoca menos, con lo cual nosotros siempre tenemos que pensar, negociar y defender el interés de los argentinos. Ese fue y es uno de los principios de nuestra fuerza política, del peronismo, con lo cual creo que también se pueden generar oportunidad para poder crecer, desarrollarnos y terminar de definir un perfil productivo acordado entre todos los argentinos y argentinas".

El ministro de Interior hizo un cuestionamiento a la situación actual de la Argentina al manifestar que existe un bajo número de empresas. "Hay un índice que muestra que Argentina tiene 11 empresas cada 1000 habitantes. Es un número muy bajo, en países como Italia hay 70 cada 1000. Chile y Brasil nos superan. Hay una posibilidad de crecer de manera desconcentrada y también redistribuir", completó.

Cuestionó además el acuerdo con el FMI. "Mauricio Macri, Cambiemos, Bullrich y Larreta nos dejaron una deuda con el Fondo Monetario Internacional que el acuerdo que propuso el Fondo, el acuerdo que propuso el Fondo es un acuerdo inflacionario. Más allá de la letra chica, también Máximo Kirchner lo venía planteando en el Congreso, es un acuerdo al promover la tasa de interés positiva, al promover una actualización o una especie de devaluación permanente. Todo lo que propone el acuerdo sabemos que es un círculo vicioso que termina siendo inflacionario. Con lo cual hay que rediscutir todo".

Wado de Pedro afirmó que la oposición en caso de ganar las elecciones 2023 le dará "palos a los jubilados y los trabajadores". "El orden y la firmeza que nos propone Patricia Bullrich es para seguir gobernando para los más ricos, es para apostar a la concentración económica y para distribuir menos. Es para darle palos a los jubilados y los trabajadores", afirmó De Pedro en una entrevista con Roberto Navarro.

Con respecto a la definición de las candidaturas del peronismo, De Pedro indicó que el viernes espera que el tema sea tratado en el Consejo del Partido Justicialista. "Muchos vamos a ir al Partido Justicialista a buscar una definición para empezar a ordenar nuestra fuerza política porque urge tomar decisiones para que la sociedad tenga una alternativa para estos discursos desmoralizantes y antiargentina", adelantó.