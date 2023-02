Elecciones 2023: Tras el cimbronazo de La Pampa, Juez calienta la interna UCR-PRO en Córdoba

Luego del cachetazo que le dio la UCR al PRO en la interna en La Pampa, se recalienta ahora lo que se viene en Córdoba. El senador Luis Juez, candidato del radicalismo en esa provincia, le puso picante a la previa y dijo que lo tiene "absolutamente sin cuidado" no ser el favorito del ex presidente Mauricio Macri para competir por la gobernación.

"Me tiene absolutamente sin cuidado, si no estoy dispuesto a pelear para que mis hijos tengan otro futuro en la provincia, y voy a estar pensando en lo que opina algún dirigente, sea quien sea y tenga el poder que tenga, estoy pintado", expresó en referencia a la opinión del ex mandatario, en diálogo con la 990.

En la misma línea, aseguró que los cordobeses "no le dan bola a los que no votan" en la provincia, y afirmó: "Mirá si con 59 años de edad y 40 de militancia voy a andar dudando con actitudes de titubeo para ver qué piensan y opinan".

"Soy respetuoso en lo que piensa, pero acá en Córdoba votan los cordobeses y lo único que me importan es lo que piensan los cordobeses", expresó el dirigente, quien se disputa la candidatura con Rodrigo de Loredo. Y cuestionó al actual mandatario provincial por no revelar las fechas de las elecciones, y por no reglamentar las PASO. "Estamos ante una precariedad institucional manifiesta. Después de 25 años, un gobierno no puede fijar las fechas porque está especulando si nos divide. No se sabe si se vota en julio o en mayo", amplió.

También aprovechó para criticar al gobernador Juan Schiaretti y la "aventura de su candidatura nacional". La comparó con los globos chinos que Estados Unidos descubrió sobrevolando su espacio aéreo: "Nadie sabe qué carajo hacen, pero saben que en algún momento se caen". "Lo usará como negociación para catapultar al candidato local", especuló Juez.

Por otro lado, el senador cargó nuevamente contra el kirchnerismo en sus intentos de quedarse con la tercera banca del Consejo de la Magistratura al denunciar que "no cumplen con las órdenes" de la Corte Suprema. "La máxima autoridad del Poder Judicial determinó que la maniobra de dividir el bloque para quedarse con un lugar y con tres representantes en el Senado, cuando la ley le asigna por primera minoría nada más que dos, es una maniobra irregular, arbitraria", afirmó, al tiempo que argumentó que, por esa razón, el senador Martín Doñate no pudo prestar juramento.

Las elecciones en Córdoba aun no tienen fecha definida y no se sabe si adelantarán o no. El gobernador Juan Schiaretti se mantiene hermético. El PJ cordobés ya confirmó que Martín Llaryora será el candidato a gobernador oficialista.

La Pampa, como antecedente

La UCR le sacó el jugo a la victoria en La Pampa. Si bien fue una interna no obligatoria, se trató del primer test electoral y la UCR logró, por un lado, posicionarse en su lucha nacional con el PRO y, por otro, consiguió rédito por el peso que le dieron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los grandes perdedores del domingo pasado.

Del lado del radicalismo aprovecharon para nacionalizar la victoria del candidato pampeano Martín Berhongaray frente a los referentes del partido mayoritario de la coalición opositora. Desde Martín Lousteau, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo hasta Facundo Manes, que viajó a esa provincia a celebrar con el triunfador de la interna de Juntos por el Cambio.

El macrista derrotado en La Pampa fue el diputado Martín Maquieyra, quien había recibido el apoyo público del trío que comanda el PRO. Fue un cimbronazo para los tres por la expectativa puesta en la previa. El precandidato, así y todo, trató de aclarar post caída: "Tuvimos una gran elección y lo importante ahora es ir juntos para el 14 de Mayo". El candidato radical logró el 56,28% de los votos frente al 43,72% de su adversario interno.