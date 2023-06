Sorpresiva frase de Moreau sobre el futuro político de Sergio Massa: "Hartazgo importante"

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que el ministro es el mejor candidato del Frente de Todos y sostuvo que no todos en la gestión lo valoran.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, no descartó este viernes que el ministro de Economía Sergio Massa salga del gobierno nacional por el "importante nivel de hartazgo" que tiene debido al desgaste de la gestión y los cruces internos por las elecciones presidenciales.

"No lo descarto, tampoco lo quiero afirmar, pero lo veo en un nivel de hartazgo importante", afirmó Moreau a Radio La Red en la antesala del congreso del Frente Renovador que se llevará a cabo este sábado.

"Es raro que no vaya el que más mide. Y es él que más mida. Bueno, cuando no la medimos Cristina, sin duda", explicó la diputada. "Es posible que el frente de todo se divida y se arme otro espacio. Yo esto no lo veo. No lo veo, pero sí creo que es posible que haya una reconfiguración política del Gobierno.

Moreau llamó este viernes en declaraciones a radio la Red a “discutir un programa de gobierno antes que las candidaturas” y aseguró que “no veo que el Frente de Todos se separe, pero sí veo una reconfiguración del Gobierno. A Massa lo veo cansado de presión, esfuerzo y muchos dirigentes no lo comprenden”.

Respecto al Congreso que el Frente Renovador realizará mañana en el estadio Arena, Moreau indicó que “mañana no vamos a discutir Massa si, Massa no, Sergio le contará a los militantes del Frente Renovador como estamos en términos económicos, sociales y políticos y plantea la misma generosidad que en el 2019. Tenemos que tener criterio de responsabilidad para entender que no hay orden económico posible sin estabilidad política".

Tenemos que discutir un programa de gobierno para no cometer los errores que cometimos, no podemos tener divergencias que no se puedan solucionar en una mesa”, expresó y agregó que el ministro de Economía “aún en este contexto económico, es uno de los mejores candidatos de nuestro espacio político, pero entiendo que está ordenando las diferentes medidas que toma"..

En ese sentido, manifestó que “cuando dicen no me bajo es una situación de capricho personal, primero hay que discutir los problemas de gobierno, por eso no se entiende que quieran ir a las PASO en el caso de Victoria contra Kicillof, cuando ella decía en 2021 que era el mejor gobernador en la historia de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, señaló que “fue un mal acuerdo de Martín Guzmán con el Fondo Monetario del que todavía el país no se puede recuperar, luego de los 20 mil millones de dólares que faltan por la sequía” y agregó que “no hay orden económico sin estabilidad política”.