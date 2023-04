Scioli por las elecciones: "Hay que ampliar el Frente de Todos"

El embajador en Brasil habló de las PASO, remarcó la importancia de llevar a cabo acuerdos para ganar y de una versión "reeditada" de su propuesta en 2015.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, se refirió a las Primarias, Abiertas, Simuláneas y Obligatorias (PASO) a celebrarse en octubre próximo, donde será precandidato a presidente y remarcó la importancia de ampliar el Frente de Todos (FdT) para conseguir un triunfo contundente en las generales. Además, sostuvo que su propuesta se trata de una "visión reeditada" de lo que fue su candidatura en 2015. "Es tiempo de unir, de integrar, de movernos de cara al futuro", manifestó.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente político señaló ante las dudas sobre las PASO que "la ley está vigente" y remarcó que dentro del espacio que integra está convencido de que "va a potenciar, ingresar o ampliar a la fuerza política". Sobre las primarias, sostuvo firmemente: "Son un gran ordenador democrático de la sociedad y de las distintas candidaturas que van a estar disputándose el 1° de octubre".

Sobre la propuesta de ampliar el FdT, Scioli trazó una línea comparativa con lo sucedido en las últimas elecciones celebradas en Brasil: "Mi idea está inspirada en lo que hizo Lula (da Silva) para ganar. No se encerró en el PT sino que amplió encontrando puntos de acuerdo, con una agenda muy clara hacia el futuro de Brasil que generó el entusiasmo de muchos sectores independientes y medios. Llegó a la victoria con un ajustado margen, si no hubiese hecho lo que hizo no hubiese ganado", observó.

Con respecto a la posibilidad de que se sumen nombres como el de Facundo Manes (UCR) o Juan Schiaretti -gobernador de Córdoba-, el embajador recordó el caso de Lula: "No solo lo apoyaron los de su partido sino también quienes salieron terceros y cuartos en la elección". Y añadió: "Cuando yo hablo de ampliar, hablo de eso. Más allá de las personas, hablo de los sectores. Hay que ir a la búsqueda de ello y los puntos de encuentro. Aquí lo que está en debate es una visión reeditada de lo que fue el 2015, entre los que prefieren el crecimiento y los que prefieren el ajuste".

Si bien señaló que Mauricio Macri dio un paso al costado, Scioli manifestó que hay "otros actores que tienen la misma línea de pensamiento" que el expresidente y por eso plantea que busca hablarle a los electores de los distintos espacios políticos. "En cada ciclo democrático se inicia una demanda y la demana va por ahí: es tiempo de unir, de integrar, de movernos de cara al futuro, de saber qué hay que hacer", marcó.

"A los trabajadores y a los empresarios les digo que vayan y voten en defensa propia, a favor del país. Han sufrido tanto las consecuencias de otro tipo de políticas, durante el gobierno anterior", pidió. Y si bien entiende que "hay dificultades" en la actualidad, señaló que el gobierno atravesó "una carrera de obstáculos". En este punto, puso principal énfasis en volver a ser competitivos, de producir cada vez más, agregar valor a las materias primas de la mano de la economía del conocimiento, industrializar la ruralidad y la minería. "De la mano del crecimiento viene la solución de fondo a los problemas que tiene el país", marcó.

Por otro lado, el precandidato a presidente por el oficialismo sostuvo que el pasado "hay que tomarlo como un aprendizaje, como referencia y no subestimar a la gente" que sabe muy bien lo que pasó previamente. "Nosotros tenemos que hablar del futuro, cómo nos hacemos cargo y cómo vamos a resolver los problemas que hay como la inflación y el rendimiento del salario. Generar condiciones para que haya un reingreso y una repatriación de capitales, que se vuelvan a insertar para ampliar los bienes y servicios y producir cada vez más", planteó

"Siento un fuerte compromiso, no solo con el 43% que me acompañó sino con todo el país. A través de un aprendizaje permanente que me viene dando esta experiencia como embajador, entender la geopolítica en un contexto de crisis de la globalización y que debemos fortalecer la región", concluyó.