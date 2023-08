Elecciones 2023: Schiaretti dijo que "es bueno para Argentina" el ingreso a los Brics

El candidato a Presidente y gobernador de Córdoba se diferenció de Patricia Bullrich y Javier Milei. Valoró el ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes.

El ingreso de Argentina a los BRICS contó con el rechazo de dos candidatos a presidentes de la oposición, Patricia Bullrich y Javier Milei. Sin embargo, uno de los competidores en las elecciones 2023 se manifestó a favor con el anuncio de la inclusión del país al grupo de economías emergentes.

El gobernador de Córdoba y candidato presidencial por el espacio de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, manifestó este viernes que que "es bueno para Argentina" el ingreso al grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y al que también se sumarán Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

"En la medida que sean una instancia de cooperación entre los países que lo integran, donde inclusive puede haber financiamiento para obras de infraestructura, es bueno para Argentina", sostuvo Schiaretti en declaraciones a la prensa luego de inaugurar obras públicas en la localidad de Mendiolaza.

El gobernador lamentó que la "grieta" se meta en la discusión de ese tema, al opinar que "no puede transformarse en una instancia de posiciones geopolíticas. Inmediatamente salen a tomas posición, a decir consignas. No corresponde". Ponderó, además, el "sentido común de la dirigencia política de Brasil", al mencionar que los Brics se fundaron cuando Lula Da Silva fue presidente en su primera gestión y señaló que el ex mandatario Jair "Bolsonaro vino después y lo mantuvo en el tiempo, más allá del color político, porque significaban una instancia de cooperación internacional".

"Hay que ver cuáles son las ventajas que tiene Argentina", añadió el mandatario cordobés al entender que "si es como organismo que ayuda al financiamiento de obras a infraestructura de los países en vía de desarrollo me parece que es bueno tener esa alternativa".

Alberto Fernández por el ingreso a los BRICS: "Nos proyecta al mundo con inversión y desarrollo"

El presidente Alberto Fernández celebró la inclusión de la Argentina al bloque BRICS integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El jefe de Estado destacó que generará un enorme peso financiero que tiene en cuenta "las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar general". Además afirmó que los países que lo integran apoyan a la Argentina en su reclamo por la soberanía de Malvinas. "Abrimos la posibilidad de abrir nuevos mercados, de fortalecer los mercados ya existentes y de desarrollarnos", afirmó en un video.

"Se abre un nuevo escenario para la Argentina, vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial. Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo. Argentina fue, es y será un país integracionista, es una politica de Estado eso. Está probado que de ese modo aumentamos la posibilidad de abrir nuevos mercados, de consolidar los existentes, de favorecer los flujos de inversión creando empleo, aumentar las exportaciones y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías", manifestó el máximo mandatario.

Las charlas y gestiones llevadas adelante con jefes de Estado y cancilleres, para ingresar en los BRICS se iniciaron a fines del 2022. "Teníamos la convicción de que se trataba de una plataforma política y económicamente necesaria frente a un mundo inestable e inequitativo, donde los países con economías emergentes requerimos mayores niveles de integración", advirtió. Y sosutvo: "El difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único. Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración".

Fernández calificó como "orgullo" la pertenencia de Argentina al sistema lateral de Naciones Unidas: "Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que representa el 24% del PBI global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios". Además, marcó que se aumentará la capacidad de exportación y se fortalecerán las oportunidades comerciales con países que establecen relaciones de segundo orden con los miembros de los BRICS. "El bloque facilita la coordinación económica de los países que lo componen, potencia la agenda de los países del sur global y promueve herramientas para alcanzar los desafíos de desarrollo contemporáneo", remarcó.

"Los BRICS, en base a su enorme peso institucional y financiero, juegan un papel determinante en la emergencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social", detalló el Presidente. Y sentenció: "Somos un país de desarrollo medio pero somos conscientes de que la Argentina no debe desaprovechar ninguna instancia de integración que sirva para aprovechar su crecimiento. Los BRICS son una nueva oportunidad, queremos aprovecharlo por el bien de argentinos y argentinas".

Con información de Télam