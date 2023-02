Rossi, de cara a las elecciones 2023: "Va a haber PASO, salvo que aparezca un candidato que sintetice la voluntad del conjunto”

El jefe de Gabinete se refirió a la interna en el Gobierno de cara a las elecciones. Aseguró que el juez Ramos "le tomó el pelo" a los diputados de la comisión de juicio político y ratificó que Cristina Kirchner está proscripta.

El jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi anticipó que “seguramente va a haber PASO" dentro del Frente de Todos, en medio de la disputa interna y la danza de nombres que están anotados para Presidente en la coalición oficialista.Sin embargo, avisó de cara al año electoral y luego de la mesa política del Frente de Todos en la sede del PJ. : "Salvo que aparezca un candidato que sintetice la voluntad del conjunto”. Ratificó que Cristina Kirchner "está proscripta" y cargó contra el juez Ramos, quien declaró en la comisión de juicio político. "Le tomó el pelo a toda la Cámara de Diputados", lanzó.

En diálogo con El Destape Radio, Rossi definió como "Muy buena" la reunión de la mesa política que la semana pasada juntó a 33 dirigentes del Frente de Todos y duró seis horas. "Todo el mundo pensaba que íbamos a una reunión social, a sacarnos una foto y fue lo contrario a eso. Se debatió con certezas, con precisiones" afirmó. "Cuando uno participa de una reunión en donde las posiciones se defienden con argumentos, todo resulta más fácil, fluye mucho más porque no hay descalificación personal. Puedo compartir o no los argumentos de uno, pero son argumentos y, entonces, me obligan a tratar de prestarle atención", agregó.

Sobre el documento, destacó los puntos sobresalientes como "unidad, proscripción de Cristina, PASO y reconocimiento de la gestión" como así también la mención a la pandemia y la guerra en Ucrania como factores que afectaron la gestión. "Y después hay que bajar un poco la ansiedad y dejar que transcurra este devenir de los movimientos como el nuestro", sumó.

En cuanto a la discusión de candidatos, los tiempos para anunciarlos y la arquitectura electoral del espacio, recordó: "Yo ya sé que no son comparables, que son momentos distintos, pero Cristina, anunció a Alberto el 18 de mayo de 2019; la fórmula Scioli-Zanini fue anunciada el 17 de junio del 2015 y en algunos casos estamos hablando cuatro meses, en otro caso de tres meses antes de las elecciones. Así que me parece que todavía falta correr agua bajo el puente como para que podamos decir 'tenemos esta configuración'". Allí fue cuando anticipó: "Seguramente va a haber PASO salvo que aparezca un candidato que sintetice la voluntad del conjunto. Bueno, entonces sí ahí estaremos todos debajo de quién sea candidato".

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la proscripción a Cristina Kirchner y el debate interno en el gabinete que generó miradas contrapuestas como la de Aníbal Fernández, quien apuntó que la vicepresidenta "no está proscripta" y que "los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”. Rossi fue contundente: "El oficialismo, nosotros, vamos a concurrir a las elecciones con nuestra principal dirigente política proscripta, incapacitada de ser candidata. Porque la sentencia es de carácter proscriptivo y eso sucede por primera vez en 40 años de democracia argentina". Rossi la valoró el rol de quien fuera dos veces presidenta de la nación como "una de las dirigentes políticas más trascendentes de la vida institucional argentina de los últimos años".

Asimismo, desafió: "No quieren decir que está proscrita, entonces los invito a decir que la sentencia tiene consecuencias proscriptivas porque la sentencia en primera instancia se vuelve proscriptiva cuando termine convirtiéndose en sentencia definitiva". Fue allí que recordó el avance del lawfare sobre Lula da Silva en Brasil. "Lula venía superando distintas trabas que le ponía la propia justicia hasta que dictan una resolución en donde lo privan de su libertad. Busca un candidato mal llamado de emergencia y Bolsonaro terminó ganando. Con mucha inteligencia Cristina mira hacia adelante y dice 'no me voy a poner en esta situación'. Entonces me parece que esto es lo que claramente hay que ver. Tampoco Cristina había dicho que iba a ser candidata hasta el momento de la sentencia, pero podía dejar latente la situación y por eso me parece que por eso toma una decisión de esas características", describió.

Juicio político a la Corte Suprema

Otro de los puntos que abordó fue el proceso que realiza la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, que este jueves empezó la etapa instructiva de las 14 denuncias contra los jueces del máximo tribunal. Rossi defendió esa tarea al argumentar que "lo que está haciendo la Cámara de Diputados está previsto en la Constitución Nacional". Sobre uno de los fallos que el Gobierno objeta por considerar que interviene en otro de los poderes del Estado, en este caso el Legislativo, afirmó: "Después nos encontramos con una Corte Suprema que acaba de cometer la última tropelía que fue desconocer, después de 15 años, una decisión por mayoría absoluta del Senado de la Nación que es la ley del Consejo de la Magistratura. Está dentro de su facultades, pero lo que no está en sus facultades es reponer otra ley. Las leyes están derogadas o vigentes. Para que una ley derogada esté vigente se necesita de la acción del Parlamento, entonces es entrometerse dentro de lo que son las propias funciones parlamentarias".

Sobre Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, Rossi fue contundente: "Está claro que el Poder Judicial está funcionando mal. Está claro que está copado por un partido judicial. Digo copado en su funcionamiento, no en la integralidad de los miembros del Poder Judicial. El Partido Judicial son hombres y mujeres, jueces y fiscales, que forman parte de un sistema que se dedica a actuar con discrecionalidad. En general, protegen a los otros y nos condenan a nosotros, y protegen determinados intereses económicos y financieros en la Argentina. En eso están involucrados los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Y concluyó respecto a los dichos del juez Sebastián Ramos en la comisión de juicio político, cuando negó tener vínculo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia. Ramos había archivado la causa que analizaba los vínculos entre el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y Marcelo D'Alessandro. “No tengo nada que ver con D’ Alessandro", afirmó. Minutos antes, se conocieron otros presuntos chats entre D'Alessandro con abogados, fiscales y jueces. Uno de ellos se identificó como Sebastián Ramos. “El juez le tomó el pelo a toda la Cámara de Diputados”, sentenció Rossi y cerró: "Después resulta que aparece un chat en el que le da auto, se felicitan, se dicen 'nos vemos en el club, nos encontramos, vamos a cenar'. La realidad es que esto en cualquier otra etapa de la vida política institucional de la Argentina hubiese significado un escándalo".