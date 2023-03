Pichetto admitió la falta de liderazgo en JxC: "No está bien"

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó las candidaturas dentro de la coalición opositora y la falta de un representante que aglutine a todos. Dijo que Mauricio Macri puede ser candidato.

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la falta de liderazgo dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y replanteó las candidaturas dentro de la coalición opositora. Sostuvo que Mauricio Macri "puede ser" candidato en las próximas elecciones.

"Para ser gobierno es imprescindible tener un líder político indiscutido por todos los sectores y un programa", sostuvo Pichetto en una entrevista a Radio Ciudad, tras afirmar que "no está bien" tener tantos candidatos. Sin embargo, admitió que "es la forma en la que se presentan las cosas en una coalición de partidos".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"JxC tiene mucho desorden en las provincias porque la cuestión de los liderazgos es algo que no está definida", cuestionó Pichetto que confía que "es algo que se definirá en las primarias". Sobre el futuro de Mauricio Macri dijo que "desde el punto de vista de las condiciones objetivas", el expresidente "puede ser" candidato en las elecciones de este año, pero se trata de un asunto "personal" del exmandatario. "¿Por qué no podría hacerlo desde el punto de vista de las condiciones objetivas?", planteó el exsenador.

"Puede serlo si él decide serlo, porque su gobierno terminó con un 41% de adhesión y en 2021, la fuerza política que él construyó, como coalición Juntos por el Cambio, sacó 42,5%", agregó e insistió: "También ganó las elecciones de medio tiempo (de 2017) y es una figura de reconocimiento internacional, así que si quiere, podrá ser candidato, pero es una decisión personal que tiene que tomar él".

Por otro lado, Pichetto pidió "no subestimar al peronismo" y pronosticó que "no va a haber PASO en el Frente de Todos (FdT)" y "tendrá un candidato único". Y puntualizó: "El FdT tiene 28 o 30 puntos de piso y a la larga va a tener un candidato en la cancha, que no sé quién será. Yo espero que en nuestro espacio podamos tener una opción competitiva".

"Estoy convencido que Argentina va a ir a un diseño de dos grandes coaliciones. La apuesta es al cambio. Este es el escenario que la sociedad ya dibujó en 2021", completó.

Interna en JxC

En tanto, este fin de semana, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich profundizaron la interna en Juntos por el Cambio. La exministra trató al jefe de Gobierno porteño de "tibio" y le advirtió que ella es "el 9 que tiene mejores condiciones" y "va a tener que competir" dentro de Juntos por el Cambio.

Bullrich este domingo le advirtió a Larreta que ella es la 9 que tiene condiciones..“Viste cómo es la vida... Uno participa de una selección y se eligen los 11. Y hay un 9, y tiene que quedar uno solo. El 9 creía que tenía ganado el puesto y otro le dice: ‘Yo estoy para jugar este partido y creo que tengo condiciones para hacerlo mejor’. Es así”, lanzó.

La exministra le respondió jefe de Gobierno porteño que la había ubicado "en la tribuna". El funcionario aseguró el resuelve los problemas de la gente y "no grita desde la tribuna". En diálogo con Radio con Vos, se definió como "uno de los once que juega en la cancha". "Tengo que gobernar, tomar decisiones que no es fácil”, sumó.