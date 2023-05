"PASO amigable": la definición de Rossi para dirimir interna en el FdT

El jefe de Gabinete habló de las próximas elecciones y llamó a "respetar los procesos políticos internos" dentro del oficialismo.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se refirió a las próximas elecciones y a la posibilidad de dirimir la interna del Frente de Todos (FdT) en unas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En una entrevista, remarcó que es importante "respetar los procesos políticos internos" dentro del oficialismo y señaló que en caso de que la coalición no genere una "fórmula de síntesis" deberán definirse las candidaturas a tráves de unas PASO "amigables".

En diálogo con El Fin de la Metáfora, por Radio Con Vos, el funcionario nacional manifestó: "Los procesos políticos internos hay que respetarlos. Si el proceso de nuestra coalición genera un candidato o una fórmula de síntesis, seguramente habrá PASO con un solo candidato". Y agregó: "Si eso no se produce, creo que no hay que forzar esa síntesis y se harán dos o tres fórmulas que deberán dirimir en unas PASO dialogadas, amigables, respetuosas, con reglas de juego, sin descalificaciones personales, golpes bajos ni chicanas".

Por otro lado, Rossi recordó que cuando la dos veces mandataria Cristina Kirchner decidió que Alberto Fernández sea el candidato en 2019, "la fórmula no salió de un proceso de unidad" y aún así "consiguió el consenso". Mientras que con respecto a la posibilidad de que la actual vicepresidenta participe activamente en el proceso electora, aseguró: "Si Cristina decide ser candidata no va a haber nadie que compita contra ella. Yo no creo que eso suceda, me remito a sus propias palabras. Puede ser que cambie, pero en principio me remito a esa decisión que ella le anunció a todos los argentinos en diciembre del año pasado".

Con respecto al 8,4% de inflación en el mes de abril, el jefe de Gabinete apuntó contra la corrida bancaria y afirmó que la velocidad de la inflación aumentó desde enero debido a que "el mercado sacó una conclusión primaria del efecto de la sequía, que es que al Gobierno le iban a faltar 20 mil millones de dólares". Sobre esto, señaló: "Teníamos expectativas de que el índice de precios mayorista nos iba a dar más bajo que el 7,7% del mes anterior, pero en el medio tuvimos otra corrida bancaria. Si bien la controlamos y los dólares paralelos bajaron gran parte de lo que subieron, terminó generando un impacto en los precios como siempre sucede en la Argentina. Se generan rumores de una devaluación, los precios se acomodan en función de eso y después no bajan".

Además, el exministro de Defensa manifestó que si se dan unas PASO con múltiples candidatos, estas "no generarán ningún resultado que sea predictivo de lo que pueda pasar en la primera vuelta" y esto nunca pasó en el país. "Supongamos que haya dos candidatos en el FdT, dos en la coalición opositora y un tercer candidato que va solo que es Javier Milei. Si se dan estas primarias, darán tres resultados. El primero es quién gana dentro de cada coalición, el segundo es cuál es la coalición que saca mayor cantidad de votos y el tercero es qué candidato es el más votado individualmente. Cuando una PASO te da tres resultados, no genera ningún resultado que sea predictivo de lo que pueda pasar en la primera vuelta", analizó.

Mientras que explicó, en relación a lo sucedido con las PASO del 2019, que como no hubo más de un candidato en las dos coaliciones "se convirtieron en una primera vuelta y la primera uelta se convierte casi de facto en una segunda vuelta". Ahora es diferente: "Una vez que pasemos las PASO, la primera vuelta no podrá determinar lo que pase en una segunda vuelta", resaltó. Y cerró: "Hay un núcleo del 40% del padrón que los candidatos que pasen las PASO tendrán que seducir e interpelarlos para tratar de que los acompañen".