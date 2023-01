Para Alfonsín, la UCR no repudió los chats filtrados por "temor a que se rompa JxC"

El embajador argentino en España reclamó que se pruebe la veracidad de los presuntos chats entre empresarios, jueces y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, opinó sobre la posición de la Unión Cívica Radical (UCR) frente a los presuntos chats filtrados que involucraron a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, jueces y empresarios. Para el ex diputado, el partido centenario no se expresa por "temor a que se rompa Juntos por el Cambio".

Alfonsín, radical dentro del Frente de Todos, sostuvo que "en el partido, desde hace tiempo ya, la discrepancia, te sitúa en un lugar que no es fácil, en el lugar de la incomprensión o el agravio de los propios correligionarios”.

“¿Por qué creen que el partido (la UCR), que es un partido con fuerte convicción republicana, no ha dicho aún nada con respecto a este tema de los chats? Por temor a que se rompa Juntos por el Cambio. Pero este no es el único caso. En muchas ocasiones hemos resignado convicciones”, sostuvo Alfonsín en declaraciones a Radio Pinamar.

Pese a esto, el ex diputado nacional señaló que le "alegra" que dirigentes radicales le hayan reclamado a las autoridades del Comité nacional que se expresen sobre el tema. "Conozco algunos de los firmantes. Son amigos, por ejemplo Raúl Borras, Carlos Laitheau, que son convencionales. Conozco también al ex senador Mario Cimadevilla. Y los felicito no solo por la consecuencia con las ideas, sino también por la valentía", expresó.

El Embajador señaló que “de ser cierto" el contenido de los supuestos chats, "es gravísimo". En ese sentido, insistió en que "necesitamos saber si estos chats son o no verdaderos” y reclamó probar si las conversaciones filtradas son reales.

“¿Tienen pruebas de que hubo espionaje ilegal, o es algo que suponen? Si tienen pruebas que las muestren. Si no las tienen, y es solo una suposición ¿cómo acusan de algo así en base a suposiciones? Eso también es grave ", afirmó. En ese mismo sentido, dijo que “No alcanza con decirlo, hay que probarlo. Y es muy fácil hacerlo: hay que entregar el móvil. De esa manera se despeja toda duda”.

Por último, sobre Juntos por el Cambio y la UCR y las elecciones presidenciales de este año, el hijo del ex presidente radical reiteró mantiene su pensamiento acerca de que "los acuerdos se hacen entre quienes piensan parecido".

Alfonsín conjeturó que "si en el 2012, por poner una fecha, le hubieran preguntado a cualquier radical, si era posible una alianza con el PRO, hubiera respondido negativamente" y luego graficó: "O Juntos por el Cambio o el radicalismo. Las dos cosas juntas no van".