Pablo Iglesias sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner: "Hay que confiar en lo que decida la jefa'"

El ex vicepresidente de Gobierno español señaló que le "gustaría" que la Vicepresidenta compita en las elecciones.

El exvicepresidente de Gobierno español Pablo Iglesias expresó su respaldo a una eventual candidatura a presidenta de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones 2023. "A muchos nos gustaría, pero hay que confiar lo que decida la jefa¨, declaró en diálogo con el programa ¿Qué me contás? de El Destape Radio.

"Cristina me encanta. A pesar de que en Europa tiene la peor prensa, ella me entusiasma. A ella la he tratado pocas veces, pero con (el diputado nacional) Máximo Kirchner, con (el ministro del Interior de la Nación, Eduardo) 'Wado' De Pedro he tenido ocasión de pasar más tiempo y los quiero mucho más allá de lo político, en lo personal, me parecen grandes compañeros¨, recordó.

Iglesias, director de Canal Red de España, elogió a dirigentes sudamericanos y destacó "la densidad política" de Argentina.¨Gustavo Petro (presidente de Colombia), demuestra una generosidad y una altura política que a mí me conmueve. También tengo una enorme admiración con Gabriel Boric, (primer mandatario de Chile) tiene algo muy importante en un dirigente político, es que es muy buena persona", señaló.

Y continuó: "Tengo algunos años de experiencia política y encontrar a alguien que puedes estar más o menos de acuerdo, pero que tiene un fondo humano hermoso es muy importante. Ustedes son los grandes, la referencia. La densidad política que existe en Argentina no existe en otro país¨.

Por otra parte, el dirigente de Podemos también habló cuando marchó con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo el 24 de Marzo de 2018.

¨Fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Precisamente por ser español. Yo vi lo que me gustaría ver en mi país alguna vez. Vi miles de personas marchando para reivindicar una memoria que reconstruye el futuro de un país.Nosotros tenemos una cuenta pendiente con la memoria. Aquella experiencia de marzo en Argentina a mí me marcó muchísimo y fue enormemente emocionante¨, cerró.

Cuando CFK recibió a Pablo Iglesias

En agosto de 2022, Fernández de Kirchner recibió en su despacho del Senado a Pablo Iglesias. El dirigente del partido Podemos había sido una de las voces del exterior que respaldaron a la ex mandataria, en el marco de su acusación en la causa Vialidad.

En esa oportunidad, Iglesias le entregó a Fernández de Kirchner el libro "Medios y Cloacas", un trabajo de su autoría que refleja la forma en la cual han influido los medios de comunicación en la vida pública. "Parece que la cosa viene global", ironizó la vicepresidenta a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

El dirigente español retwitteó a la ex mandataria, afirmando que "fue un honor y un placer conversar con la gran Cristina Kirchner". Y, en respuesta a la ironía de la Vice, señaló: "Y sí… la cosa viene global".