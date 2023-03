Oficialistas y opositores desfilarán por una Vendimia a pura rosca electoral

Los precandidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se cruzarán en la tradicional fiesta de Mendoza. Una provincia marcada por la interna entre Larreta y Bullrich. Massa, "Wado" y Tolosa Paz estarán presentes.

Mendoza centrará los ojos de la política este fin de semana. La Fiesta Nacional de la Vendimia logrará lo que poco se ve en los últimos tiempos y es reunir a importantes figuras del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, muchas de ellas precandidatos para las elecciones de este año. Horacio Rodríguez Larreta se adelantó y estuvo en la previa, por lo que evitó la foto con Patricia Bullrich, su rival en la pelea presidencial y cuya pulseada afecta a la elección en la tierra del buen vino. Con intensas agendas, los ministros Sergio Massa, Victoria Tolosa Paz y Eduardo “Wado” De Pedro; y el embajador Daniel Scioli estarán presentes.

El sábado será el día de mayor “rosca” política con dos importantes actividades. Bien temprano, un desayuno organizado por Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y al mediodía un almuerzo convocado por Bodegas Argentinas. En estos eventos habrá mayoría opositora como el gobernador anfitrión, Rodolfo Suárez, el senador y aspirante a sucederlo, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el gobernador de Jujuy, Gerardo Molares; y los diputados Facundo Manes y Emilio Monzó. Se espera que Massa anuncie la entrega de créditos del programa Proviar II, que son 40 millones de dólares para pequeños y medianos productores vitivinícolas cuyas cosechas se vieron afectadas por las inclemencias climáticas.

En la antesala del tradicional evento hubo actividades encabezadas por dirigentes de la oposición y el oficialismo, quien se anticipó fue Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño estuvo el jueves junto a su candidato a gobernador, el diputado nacional Omar de Marchi, quien analiza competir por fuera de la alianza opositora Cambia Mendoza cuyo candidato es Cornejo. Larreta felicitó a Suárez y Cornejo y bajó un mensaje de unidad frente a la posibilidad de que la versión local de Juntos por el Cambio se quiebre. “Yo no voy a venir desde Buenos Aires para decir quién tiene que ser candidato, para eso hay gente capacitada en Mendoza", avisó en conferencia de prensa. Cerca de De Marchi se mostraron satisfechos porque la interna entre ambos candidatos quedó expuesta y la mayoría de las preguntas referían a ese tema.

Más tarde, Larreta almorzó junto a Suárez, Cornejo y la senadora nacional Mariana Juri, y destacó la gestión radicada en la provincia. “Puso en valor el modelo de equilibrio y austeridad, además de resaltar la gestión eficiente de los recursos públicos”, señalaron desde Uspallata al tiempo que el gobernador mostró sintonía con la mirada nacional del precandidato a Presidente.

Larreta, que se volvió a la ciudad de Buenos Aires para participar de la noche de las librerías por los 40 años de democracia, se llevó fotos con ambos radicales, algo que este sábado espera repetir Bullrich, aliada política de Cornejo. El senador sonó como compañero de fórmula de la ex ministra antes de definir competir por la gobernación, situación que en el equipo de Bullrich sostienen que Larreta forzó al mantener latente un posible quiebre de la alianza local para golpear el plan plan presidencial de su contrincante. Bullrich, quien no descarta intervenir el PRO local ante esta tensión interna, avisó este viernes: “Las rebeliones individuales para ir por afuera no van”.

Por ahora, el PRO y la UCR lograron superar sin problemas el primer obstáculo que fue cerrar con unidad el frente Cambia Mendoza para enfrentar el 30 de abril las elecciones en ocho departamentos. Ese mismo mes, el 12, De Marchi prometió que definirá qué hará. ¿Primará la unidad o se recrudecerá la crisis nacional en Juntos por el Cambio?

Agendas agitadas de Scioli, Tolosa Paz y De Pedro

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, estuvo reunido en la Casa de Gobierno provincial junto a Suárez y empresarios brasileños compradores de vinos argentinos. "Hay dos proyectos de país: el camino es con inversión productiva y no con ajuste", dijo Scioli a la prensa y llamó a “incentivar la repatriación de capitales y la reducción y simplificación de impuestos", y a seguir "impulsando las economías regionales".

Por parte del Gabinete nacional, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, firmó convenios de asistencia para la emergencia climática con una decena de intendentes peronistas y radicales, inauguró obras de integración socio urbana, e impulsó acuerdos para el fortalecimiento de las políticas de primera infancia. También mantuvo un encuentro político con mujeres. Mientras que “Wado” de Pedro participará de encuentros con productores vitivinícolas y también del tradicional almuerzo de la Vendimia Solidaria 2023.

Más allá de las medidas, los distintos platos que probarán funcionarios y empresarios serán maridados no solo con distintas cepas sino también con la situación económica y política actual. Massa será uno de los principales apuntados, no solo para conocer cuál será su futuro político sino también por la escalada inflacionaria y la modificación de las metas de reservas de dólares ante la dificultad de cumplir lo acordado por la sequía y la guerra en Ucrania. Inquietudes sobre qué piensan hacer Mauricio Macri y Cristina Kirchner, y por qué no Alberto Fernández, también sobrevolarán bajo un sábado con pronóstico soleado y 33 grados de temperatura.