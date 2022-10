Máximo Kirchner cruzó a la CGT: "Tienen representación como nunca"

El dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, opinió sobre la posibilidad de suspender o no las elecciones PASO.

Máximo Kirchner, diputado nacional del Frente de Todos y dirigente de La Cámpora, habló sobre la posibilidad de suspender o no las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, y afirmó: "Competir es lo que me gusta". Además, cruzó a la CGT, que realizó un acto el 17 de octubre para pedir lugares en las listas legislativas de los próximos comicios.

"Tenemos que acordar entre todos el mejor sistema para elegir", dijo en El Destape Radio y agregó: "Competir es lo que me gusta, ahí ganás o perdés".

Además deslizó la posibilidad que, de llevarse adelante las PASO, "haya menos tiempo entre las Primarias y las Generales". Para Kirchner: "En 2019 Macri hizo desastres entre las PASO y las generales", por lo que hizo referencia a la idea de "achicar" los tiempos entre las elecciones.

Sobre el posible escenario electoral en 2023, el dirigente remarcó que "Para un oficialismo, que el Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño". En ese sentido, y en referencia a los candidatos del peronismo fue tácito: "El peronismo no tiene candidatos". "Alberto (Fernández) ha dicho que sí, (Sergio) Massa ha dicho que no, y creo que Cristina no va a ser", confirmó.

Por otra parte se refirió al sindicalismo en Argentina y a la participación dentro de la política. "Yo no sé porqué dice la CGT que no tiene diputados, si hay 9, 10 diputados sindicalistas, como nunca tienen representación". Amén de ello reparó en que "estuvieron bien en abstenerse en la votación del Fondo Monetario Internacional".

Qué piensa Cristina de Macri 2023

En el debut de #ElDestapeSinFin, Roberto Navarro contó detalles de la mirada política de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El director de El Destape reveló que CFK cree que Mauricio Macri no será candidato a presidente en las elecciones 2023.

"Ella cree que no va a ser candidato, que a Macri le gustaría tener poder", dijo Navarro en su primer editorial político en el nuevo proyecto audiovisual de El Destape. Según CFK, "si Macri juega, se rompe Juntos por el Cambio". Argumentó que sucederá por la dura interna con los radicales.

Asimismo, el periodista relató que "Cristina no está tan convencida de los beneficios y perjuicios para unos y otros si se eliminan las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias". Así, contó la postura de la vice, que aún no se pronunció al respecto. "Quizás nosotros nos arreglamos mejor con una PASO, por estos muchachos que quieren ir por afuera", dice CFK, según Navarro, en referencia a la CGT y el Movimiento Evita.

Cristina reaparecerá en noviembre en un acto, contó el director de El Destape. "Cristina sabe que hay gente que votó al Frente de Todos y hoy está mal", dijo el periodista. "Ella sabe que si se pone al frente está la memoria emotiva pero no quiere decir que vaya a jugar. Tiene claro que hay una diferencia entre lo que puede generar ella y lo toma en cuenta", describió.